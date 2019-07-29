Совет Федерации одобрил запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Москва, 29 июля. Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе, по которым пользователи QIWI, Webmoney, PayPal, VK Pay и «Яндекс. Деньги» не смогут пополнять кошельки без идентификации личности.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, это необходимо для борьбы с финансированием терроризма и наркоторговли, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Теперь, чтобы пополнить электронные кошельки их владельцам необходимо использовать банковский счет. С марта 2019 года владельцы анонимных электронных кошельков по закону также не могут снимать с них наличные.

По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, анонимными электронными кошельками пользуются около 10 миллионов человек, через них ежегодно проходят суммы более 1,7 триллионов рублей.

Представители «Яндекса» рассказали журналистам, что в системе «Яндекс. Деньги» ежедневно открывается около 15 000 новых кошельков, при этом анонимные платежи составляют всего 10%. Представители QIWI также заявили, что большинство пользователей является идентифицируемыми.

Отметим, что по умолчанию все созданные кошельки являются «анонимными». Через них можно оплачивать товары и услуги, однако нельзя выводить наличные средства. Чтобы получить расширенные возможности и опции, владельцам приходиться идентифицировать свою личность, но часть кошельков так и остаются «серыми».

Ранее стало известно, что «Яндекс. Деньги» и WebMoney заинтересованы в подключении к системе быстрых платежей российского Центробанка.