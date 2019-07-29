Депутаты ГД предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП

Москва, 29 июля. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить альтернативное наказание за оставление места ДТП водителем, если серьезных последствий аварии не было. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов документа, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В качестве соавторов инициативы выступили вице-спикер Думы Игорь Лебедев, а также депутаты Алексей Диденко, Вадим Деньгин и Андрей Свинцов.

«(Правонарушение) влечет наложение административного штрафа в размере десяти тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток», — гласит проект закона.

В настоящее время законодательством за проступок предусмотрены лишение прав управления транспортом и арест на 15 суток.

Авторы инициативы указывают, что бывают случаи, когда водитель может не знать, что уезжает с места ДТП. Подобное может случиться на парковке или дороге с высоким уровнем шума. Кроме того, обвинить водителя в умышленном покидании места ДТП может преступная группа, действующая в корыстных целях.

Даже в случае, если участники ДТП не имеют друг к другу претензий и пришли к соглашению, покинувший место ДТП без оформления европротокола водитель может быть лишен прав минимум на один год.

Водитель также может оставить место происшествия в экстренных случаях, когда получивший травму пассажир нуждается в срочной помощи или в машине находится женщина в предродовом состоянии. Доказать свою невиновность при этом водитель может лишь в суде, представив необходимые доказательства, отмечают депутаты.

Законопроект предлагает внести изменения в часть 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Наряду с действующими административными наказаниями может быть дополнительно введена возможность наложения административного штрафа в 10 тысяч рублей или лишения прав на срок менее одного года, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили до 30 дней увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД, сообщил телеканал «360». Действующее законодательство предполагает двадцатидневный срок для оплаты штрафа со скидкой.