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Психотерапевт предостерег поклонниц Алены Шишковой от подражания ей

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Психотерапевт предостерег поклонниц Алены Шишковой от подражания ей

Москва, 29 июля. Врач-психотерапевт Андрей Бобровский предостерег поклонниц Алены Шишковой от подражания девушке с целью добиться такой же стройной фигуры.

По его словам, попытки подражания могут закончиться для фанаток таким заболеванием, как нервная анорексия. В беседе с журналистами «Пятого канала» Бобровский подчеркнул, что для Шишковой такая худоба может быть нормальной.

Медик напомнил о британской супермодели Твигги, которая была очень худой, но никогда не страдала анорексией, однако ее поклонницы пытались быть похожими на девушку и изводили себя голодом.

«Девушки, страдающие анорексией, имеют, как правило, заниженную самооценку и депрессивное, субдепрессивное состояние», — подчеркнул Бобровский.

По его словам, когда известная девушка демонстрирует свое тело в том виде, который недоступен большинству из сотен тысяч ее подписчиков, это может представлять определенную опасность для фанатов.

Ранее жительница Барнаула Кристина Корягина похудела до 17 килограммов из-за изнуряющей учебы. Она начала худеть в 9-летнем возрасте, ситуация ухудшилась перед сдачей ЕГЭ. Серьезные проблемы начались после поступления в ВУЗ. По признанию девушки, она вспоминала о еде только по вечерам. В сентябре 2018 года Корягина рассказывала, что даже не может принять душ без посторонней помощи.

Напомним, в башкирском городе Ишимбае школьница умерла от анорексии. Девочка пыталась похудеть и почти ничего не ела.

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Источник: «Пятый канал»
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