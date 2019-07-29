Власти РФ ответили на ноту Украины из-за визита Медведева в Крым

Москва, 29 июля. Российские власти отреагировали на ноту МИД Украины из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым.

Представители обеих палат парламента РФ сошлись во мнении, что Киев лишь в очередной раз идет на конфронтацию с Москвой.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, новому главе Украины Владимиру Зеленскому следует признать, что Крым принадлежит России. Но вместо этого украинские дипломаты продолжают свою бесперспективную политику.

«Тем не менее Киев делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», — сказал Морозов.

Он напомнил, что Крым является частью Российской Федерации. Поэтому визиты главы правительства на полуостров никоим образом не нуждаются в согласовании с Киевом.

Ноту украинского внешнеполитического ведомства прокомментировал и сенатор Алексей Пушков. Он указал на тщетность попыток Украины удержать на плаву тему принадлежности полуострова.

«Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего», — цитирует RT.

Ранее сообщалось об очередном протесте украинского внешнеполитического ведомства в связи с визитом главы правительства России Дмитрия Медведва в Крым. Об этом писала Газета.ru.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. За возвращение в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Киевская власть, установившаяся в результате государственного переворота, до сих пор не признает итоги референдума.