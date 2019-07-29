Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки США

Вашингтон, 29 июля. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки США.

«Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки», — написал Трамп в Twitter.

Он подчеркнул, что нынешний глава Национальной разведки Дэниел Коутс оставит должность 15 августа. Президент США поблагодарил его за «великолепную службу».

Кандидатуру Джона Рэтклиффа должен одобрить Сенат Конгресса США. Директор национальной разведки координирует деятельность всех американских разведывательных ведомств.

Как пишет The New York Times, Коутс и Трамп имели разные точки зрения по многим вопросам. Издание утверждает, что американский лидер считает аппарат директора нацразведки «ненужной бюрократической прослойкой».

Ранее Дэниел Коутс заявил, что Трамп проявляет большой интерес к разведывательным данным. Президент США получает их утром и задает множество вопросов, подчеркнул глава Национальной разведки США.