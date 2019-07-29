Власти Абхазии назвали условия для диалога с Грузией

Сухуми, 29 июля. Вице-спикер парламента Абхазии Левон Галустян назвал условия для диалога с Грузией. По его словам, Тбилиси следует отказаться от воинственной риторики в пользу конструктивного диалога.

Галустян также высказался за скорейшую нормализацию отношений Грузии и России. Политик подчеркнул, что Абхазия готова вернуться к нормальному диалогу с грузинскими властями.

«Прямой диалог между Тбилиси и Сухумом вполне возможен, но есть ряд предварительных условий. В их числе — отказ от воинственной риторики и желание не на словах, а на деле менять наши взаимоотношения», — цитируют РИА Новости.

Галустян добавил, что власти Грузии пока стремятся лишь к порабощению народа Абхазии.

Ранее власти Абхазии ограничили передвижение своих граждан в Грузию из-за массовых протестов в этой стране. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что в Госдуме РФ предложили российским гражданам отдыхать в Абхазии вместо о Грузии. Соответствующую инициативу выдвинул заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Он отметил, что многие россияне уже обратили внимание на Абхазию. Парламентарий убежден, что запрет на прямое сообщение между Россией и Грузией нанесет экономике последней заметный ущерб.