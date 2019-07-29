Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Трехлетнего ребенка нашли в лесу в Кемеровской области

39
0 Оставить комментарий

Трехлетнего ребенка нашли в лесу в Кемеровской области

Кемерово, 29 июля. Полицейские и спасатели нашли трехлетнего ребенка, который пропал в кузбасском лесу при сборе грибов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в лесу Яшкинского района Кемеровской области. Ребенок собирал грибы с двумя старшими детьми и отцом, перед тем как потеряться.

«В Яшкинском районе в результате поисковой операции найден пропавший в лесу 3-летний ребенок»,— говорится в сообщении.

Ранее в Ленинградской области нашли трехлетнюю девочку с разбитой головой. Ее обнаружил в одном из домов городского поселка местный житель. Стражи порядка подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку женщину 1961 года рождения, обстоятельства происшествия выясняются.

Как пишут «Известия», в Архангельской области пропавший мальчик-грибник нашелся с полной корзиной грибов. Ребенок ушел на расстояние в семь километров от родной деревни. Инспекторы подчеркнули, что ребенок соблюдал меры безопасности в лесу — ходил только по дорожкам. Это уберегло его от попадания в болота, которых много в округе.

infox - new
Источник: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров