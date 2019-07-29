Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Дежурный врач 64-ой больницы: у Навального другое заболевание — не отравление

275
0 Оставить комментарий

Дежурный врач 64-ой больницы: у Навального другое заболевание — не отравление

Москва, 29 июля. Дежурный врач 64-й больницы Дмитрий Ромашов, куда был госпитализирован Алексей Навальный с подозрением на острую аллергическую реакцию из спецприемника, в беседе с журналистами Федерального агентства новостей не подтвердил версию об отравлении и раскрыл сведения о состоянии здоровья блогера.

По его словам, состояние здоровья Алексея Навального нормализовалось и его жизни ничего не угрожает. Сотрудник городской больницы выразил уверенность, что версия об отравлении блогера не состоятельна, у Навального совсем другое заболевание.

Дежурный врач 64-ой больницы: у Навального другое заболевание — не отравление

Напомним, 28 июля Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника, где он отбывал административный арест в 30 суток за призыв к москвичам выйти 27 июля на несогласованную публичную акцию. После жалоб на ухудшение самочувствия, блогер был госпитализирован в столичную клиническую больницу № 64 имени В. Виноградова и размещен в терапевтическом отделении. Изначально у Навального подозревали острую аллергическую реакцию на неизвестный раздражитель. Также подозревали отравление, однако эта абсурдная версия не подтвердилась.

Позднее врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов в интервью журналистам «Интерфакса» заявил, что после осмотра Навальному был поставлен предварительный диагноз «крапивница» — это аллергическая реакция по типу ангионевротического отека.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров