Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Британский подросток, не стригшийся десять лет, испугал парикмахера

93
0 Оставить комментарий

Британский подросток, не стригшийся десять лет, испугал парикмахера

Лондон, 29 июля. Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет нанес визит парикмахеру, удивив того необычной прической.

Родители юноши пояснили, что Оуэйн страдает от аутизма. Он боится любых изменений, поэтому поход к парикмахеру долгие годы приходилось откладывать.

«Я пытался отвести его в парикмахерскую в течение десяти лет. Он был там в детстве, но с тех пор не хотел идти туда снова», — рассказывает отец.

По настоянию педагогов родители все же уговорили сына. По словам парикмахера Джима Уильямса, с подобным случаем он столкнулся впервые. Тем не менее, Уильямсу удалось достичь отличного результата.

«В большинстве салонов с него, наверное, сняли бы скальп. Но я хотел, чтобы после этого его волосы выглядели хорошо», — поделился впечатлениями барбер.

Отмечается, что Оуэйн вел себя спокойно. Более того, уже в конце августа он снова отправится на стрижку.

Ранее стало известно о смерти знаменитого парикмахера Патрика Алеса. Об этом писала Газета.ru.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров