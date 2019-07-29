Британский подросток, не стригшийся десять лет, испугал парикмахера

Лондон, 29 июля. Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет нанес визит парикмахеру, удивив того необычной прической.

Родители юноши пояснили, что Оуэйн страдает от аутизма. Он боится любых изменений, поэтому поход к парикмахеру долгие годы приходилось откладывать.

Boy, 14, who was scared of haircuts has his first trim in 10 years https://t.co/Jd2usshv6o — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 26, 2019

«Я пытался отвести его в парикмахерскую в течение десяти лет. Он был там в детстве, но с тех пор не хотел идти туда снова», — рассказывает отец.

По настоянию педагогов родители все же уговорили сына. По словам парикмахера Джима Уильямса, с подобным случаем он столкнулся впервые. Тем не менее, Уильямсу удалось достичь отличного результата.

«В большинстве салонов с него, наверное, сняли бы скальп. Но я хотел, чтобы после этого его волосы выглядели хорошо», — поделился впечатлениями барбер.

Отмечается, что Оуэйн вел себя спокойно. Более того, уже в конце августа он снова отправится на стрижку.

Ранее стало известно о смерти знаменитого парикмахера Патрика Алеса. Об этом писала Газета.ru.