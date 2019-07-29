Три человека погибли в результате стрельбы юго-востоке Франции

Париж, 29 июля. Три человека погибли в результате стрельбы на заправочной станции в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции. Еще один человек получил ранения, передает газета Var Matin.

Трагедия произошла около 20.00 по местному времени (21.00 по Москве). Среди погибших одна женщина, скончавшаяся от полученных ранений. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о стрельбе в районе Нью-Йорка Бруклин. Пострадали шесть человек. Состояние некоторых пострадавших медики оценивают как тяжелое, передает RT.

Позже Газета.ru сообщила о смерти одного из пострадавших. Кроме того, по информации издания, повреждения различной степени тяжести получили 11 человек. Полиция ищет злоумышленника.

Также ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по отдыхающим в Ленобласти.