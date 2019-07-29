ФБР разыскивает «розовую бандитку»

Вашингтон, 29 июля. Федеральное бюро расследований разыскивает «розовую бандитку», которая ограбила четыре банка. За информацию о девушке назначена награда в 10000 долларов.

Как сообщает Fox News со ссылкой на ФБР, преступница имела при себе розовую сумочку в двух случаях ограбления из четырех. Прозвище «розовая бандитка» дали ей сами сотрудники Бюро. Преступления были совершены за последние восемь дней на восточном побережье США в Пенсильвании, Северной Каролине и в Дэлавэр. Девушка подходила к окошку в банке и требовала выдать ей все деньги, просто показывая записку.

Ранее в Калифорнии полицейские задержали 20-летнюю участницу банды Tiny Rascal Gang. Девушка использовала розовый пистолет. Снимок преступницы моментально разлетелся по социальным сетям. Американцы оказались восхищены ее красотой, некоторые из пользователей Facebook даже допустили, что могут внести за нее крупную денежную сумму.