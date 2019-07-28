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Новости Сирии

Боевики обстреляли в Сирии провинции Латакия и Хама

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Боевики обстреляли в Сирии провинции Латакия и Хама

Дамаск, 28 июля. Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама за прошедшие сутки. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, режим прекращения боевых действий нарушают вооруженные формирования, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации.

Руководитель Центра рассказал журналистам, что были совершены обстрелы населенных пунктов Телль-Эт-Тут, Кара-Джурн в провинции Хама, Айн-Слеймо и Хараб-Эль Хизато провинции Латакия, заявил руководитель Центра.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор.

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Источник: ЦПВС
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