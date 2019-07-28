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Китайский журналист объяснил, почему Сахалин стал большой потерей для Поднебесной

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Китайский журналист объяснил, почему Сахалин стал большой потерей для Поднебесной

Пекин, 28 июля. Журналист китайского издания Sohu объяснил, почему Сахалин стал для Пекина большой потерей.

Он напомнил, что до 50-х годов позапрошлого столетия остров находился под юрисдикцией Китая. Он был передан России в обмен на поддержку в противостоянии с Францией и Англией. Журналист отмечает природное богатство региона, в том числе и значительные запасы нефти.

«Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — убежден автор материала.

Sohu также указывает на любопытные археологические находки. В ходе раскопок на Сахалине была обнаружена стела с древними иероглифами. Правивший в 18 столетии император Цяньлун хвастался своими успехами и могуществом. Правитель не сомневался в своем превосходстве над современниками.

«Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными», — ностальгирует журналист.

Сахалин является крупнейшим островом Российской Федерации. Своим названием он обязан маньчжурскому наименованию реки Амур — «Сахалян-Улла», что можно перевести как «Скалы черной реки». Название было напечатано на карте ошибочно. Тем не менее, от первоисточника  оно «перекочевало» в последующие карты и прижилось навсегда.

Ранее путешественник поделился впечатлениями от поездки на Сахалин. По его мнению, главное достоинство острова — его уникальная природа. Автор поделился также практическими советами для туристов. Он посетовал на высокие цены на проезд и продукты питания. Путешественник также указал на заметное наследие Японии, владевшей островом на протяжении сора лет, передает Газета.ru.

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