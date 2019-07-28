Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе с требованием улучшить материальное положение

Донецк, 28 июля. Украинские военнослужащие морской пехоты в Донбассе устроили бунт с требованием улучшить материальное обеспечение личного состава. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры работает в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении. Они расследуют факты открытого неповиновения приказам командования, а также призывы к невыполнению приказов «организованной группой боевиков в количестве 16 человек».

Басурин отметил, что зачинщиком неповиновения стал старший матрос Роман Бондаренко. Он призвал сослуживцев не выполнять приказы командования «до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях». Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР подчеркнул, что до этого инцидента Бондаренко премировали 10000 гривен за особые успехи в ведении боевых действий против ДНР.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был уехать из страны, опасаясь за свою безопасность, к власти пришла оппозиция. В апреле 2014 года в стране началась гражданская война: Киев ввела войска на территорию ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости, не признав результаты госпереворота.

В ДНР заявляли, что руководство ВСУ не выплачивает военнослужащим зарплату, из-за чего в рядах военных происходят «акции неповиновения». Кроме того, моральный дух личного состава ВСУ ухудшается.

Ранее пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома села Дмитровка из минометов.