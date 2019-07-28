Митинг за восстановление отношений с Россией прошел в Грузии

Батуми, 28 июля. Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг за восстановление отношений с Россией.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что нормализация отношений с Москвой отвечает интересам грузинского народа. Член городского совета Тбилиси Гочи Тевдорадзе высказался за скорейшую отмену ограничительных мер и восстановление авиасообщения между странами.

«Грузино-российские отношения необходимо улучшить. Важно, чтобы между нашими странами были нормальные отношения, не было никаких санкций, было восстановлено прямое авиасообщение», — цитирует RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об отношениях России и Грузии. Дипломат заверил, что наша страна всегда положительно относилась к народу Грузии и никогда не стремилась к ухудшению отношений.

«У нас нет никакого негативного отношения и предвзятости к грузинскому народу, наоборот, мы веками жили вместе, ценим культуру и обычаи друг друга», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в период каденции Михаила Саакашвили Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения, пытались урезать и сотрудничество в торговой сфере. Сегодня экономические отношения между странами восстановлены к обоюдной выгоде.

Ситуация в Грузии обострилась на фоне массовых беспорядков, устроенных оппозицией. Формальным поводом для протестов стал эпизод, имевший место на Международной ассамблее православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей стороны расположился в кресле спикера парламента. Это обстоятельство возмутило грузинских оппозиционеров, штурмом взявших здание. В итоге российская делегация вынужденно покинула мероприятие.