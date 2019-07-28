ЦСКА может вернуть Бавина

Москва, 28 июля. По информации Федерального агентства новостей, московский ЦСКА рассматривает возможность подписания полузащитника «Урала» Юрия Бавина.

По словам источника, 25-летний футболист может пополнить состав «армейцев» в текущее трансферное окно. Отмечается, что стоимость контракта может составить порядка 700 тысяч евро. Не исключено, что в сделку может быть включен защитник ЦСКА Никита Чернов, которого хочет подписать екатеринбургский клуб.

Бавин — воспитанник ЦСКА, был капитаном молодёжного состава столичной команды. Затем футболист перешел в португальскую «Лейрию», а спустя два года пополнил состав «Зенита-2» и даже дебютировал за основной состав сине-бело-голубых в сезоне 2015/16.

Летом 2017 года Бавин стал футболистом «Урала». В текущем сезоне футболист принял участие во всех трех матчах екатеринбуржцев и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее ЦСКА нанес поражение «Локомотиву» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Об этом писала Газета.ru.