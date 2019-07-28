Интервью с Путиным номинировано на премию «Эмми»

Нью-Йорк, 28 июля. Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на престижную американскую телевизионную премию «Эмми». Об этом сообщает пресс-служба телекомпании Fox News.

В номинации «Интервью в прямом эфире» представлены передачи телеканалов CNN, MSNBC и ABC, а также интервью президента РФ Владимира Путина американскому телеканалу Fox News.

В пресс-службе Fox News также добавили, что телеканал впервые номинирован на премию «Эмми» в номинации «Интервью в прямом эфире». Лауреаты премии будут объявлены 24 сентября в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что в нынешнем году на премию «Эмми» в номинации за лучший репортаж претендуют журналисты американского телеканала MSNBC из России. Кроме того, на премию «Эмми» номинирован документальный фильм газеты The New York Times о России.

Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу, состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после переговоров российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. Вопросы Уоллерса были посвящены действиям стран НАТО у российских границ, расширению Североатлантического альянса на Восток и попыткам Запада изолировать Россию. Кроме того, Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и урегулирования кризиса на Корейском полуострове. По данным американской исследовательской компания Nielsen, интервью президента России Владимира Путина телеканалу Fox News посмотрели 3,2 миллиона человек.