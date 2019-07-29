Сирия, 29 июля. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в Сирии. Российские ВКС уничтожили конвой «Тахрир Аш-Шам» в Идлибе. Турки продолжили обстреливать северные районы САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили военный конвой «Ан-Нусры»*** в районе города Тафтаназ на севере Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо; нанесли удары по укрепрайонам боевиков в южной части Идлиба; нанесли предупредительные удары по позициям исламистов к юго-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве курдского бойца на юге Хасаки.

Курды: заявили об аресте 20 джихадистов ИГ1 в городе Абу-Хаммам в Дейр-эз-Зоре; потеряли трех бойцов в результате нападения неизвестных в Ракке; подозреваются в организации взрыва в Африне; активизировали принудительную мобилизацию в Хасаке.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в зонах контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре; направила военный конвой на север Хасаки.

ВС Турции: обстреляли блокпост курдов у города Тель-Абьяд на севере Ракки.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки произошел взрыв в северной части провинции. Согласно данным новостного портала Halab Today TV, СВУ детонировало у города Ябруд в горах Западного Каламуна, что привело к гибели ребенка. Как отмечалось, бомба могла быть заложена здесь боевиками вооруженной оппозиции во время бегства из населенных пунктов, расположенных на восточных склонах Каламуна, весной 2018-го.

Поступали сведения о прибытии новой партии гумпомощи в район Восточной Гуты на северо-востоке Дамаска. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, гуманитарный груз общим весом в более чем две тонны был доставлен в город Джисрин, освобожденный в марте прошлого года. Нуждающиеся были обеспечены продовольственными наборами, в состав которых входили рис, мука, сгущенное молоко и мясные консервы.

Провинция Алеппо

В период с 9.00 до 14.30 в Алеппо и близлежащих населенных пунктах продолжились подрывные работы Сирийской арабской армии (САА). Агентство новостей SANA News передавало, что уничтожение СВУ и боеприпасов, обнаруженных после отступления боевиков вооруженной оппозиции, велось в семи районах административного центра провинции. Также осуществлялась зачистка освобожденных от ИГИЛ1 территорий городов Дейр Хафир и Аль-Джаббуль к востоку от Алеппо.

В городе Африн, занимаемом исламистами протурецких бандгрупп, продолжилась подпольная деятельность курдских радикалов. Twitter-канал (Step_Agency) сообщал о том, что СВУ, заложенное неизвестными, детонировало в северной части населенного пункта, что привело к гибели одного из сотрудников местных полицейских отрядов. Кроме того, прогремел взрыв в квартале Аль-Махмудия, в результате чего два человека погибли, еще 16 были ранены, передавало агентство новостей Anadolu Agency.

Во второй половине дня возобновились вооруженные стычки в западной части провинции. Согласно данным интернет-портала Masar Press Agency, под ударом артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались позиции джихадистов вблизи населенного пункта Банис.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) не прекращались рейды, проводимые с целью выявления так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства». Как утверждал на своей странице в Twitter военный источник (NotWoofers), курдским радикалам удалось арестовать 20 сообщников террористов в населенном пункте Абу-Хаммам. Также поступала информация о перестрелках, развернувшихся в городе, в ходе которых был убит один из членов SDF. В обысках принимали участие порядка 600 курдских бойцов. Несмотря на это, позднее на оккупированной SDF территории произошел очередной взрыв. Заминированная патрульная машина курдов детонировала у города Аль-Хаваидж. До сих пор не поступало никаких данных о потерях в рядах «демократической армии».

На востоке провинции вновь были замечены самолеты международной коалиции во главе с США. Twitter-канал (EuphratesPost) передавал, что вылеты имели разведывательный характер и были осуществлены в поддержку SDF.

Медиапортал Step News Agency опубликовал данные о нападении террористов ИГ к западу от Меядина. Сообщалось о том, что группа боевиков попыталась организовать вылазку на позиции правительственных сил, пробравшись со стороны пустыни Бадия Аш-Шам. Отмечалось, что деятельность ИГ в данном районе связана с близостью американской военной базы «Ат-Танф» на юге Хомса.

В населенный пункт Ат-Табия прибыл гуманитарный груз от Центра по примирению враждующих сторон. Среди местных жителей были распределены 500 наборов с продовольствием, общий вес которых составил почти 2,5 тонны.

Провинция Идлиб

Накануне появились уточненные сведения о результатах операции российских ВКС в районе Тафтаназа на севере провинции. Информационное агентство Al Masdar News передавало, что точечные удары авиации РФ привели к уничтожению военного конвоя террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***.

В течение дня военные самолеты ВКС РФ также продолжили осуществлять боевые вылеты в южной части региона. Новостной портал Step News Agency сообщал о воздушной атаке ВКС России в районе Хан-Шейхуна. Также огонь по военным объектам боевиков в Южном Идлибе вели артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА).

На севере соседней провинции Хама также отмечалось вооруженное противостояние. К вечеру стало известно о ракетном обстреле исламистами военной базы правительственных сил в районе населенного пункта Тель-Сальба. В ответ сирийские военные ударили по расположениям радикалов в районе городов Тель-Малах, Аль-Джуббейн и Хасрайя.

Провинция Ракка

Очередной взрыв прогремел в административном центре региона. Военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) передавал, что трое курдских бойцов погибли в результате детонации брошенной в их автомобиль гранаты в квартале Касрат на юге Ракки. Несмотря на то, что до сих пор ни одно из антиправительственных формирований не заявляло о своей причастности к случившемуся, предполагается, что ответственность за нападение на патруль курдов лежит на террористах подпольных ячеек «Исламского государства».

Между тем на сирийско-турецкой границе вновь фиксировались обстрелы со стороны армии Турции. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что турки нанесли удары по блокпосту «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от города Тель-Абьяд. О возможных потерях курдов в живой силе или технике все еще ничего неизвестно.

Провинция Хасака

На юге региона произошла новая вылазка террористов подпольных групп «Исламского государства». Медиапортал Halab Today TV сообщал о нападении группы боевиков на курдского бойца в районе Аль-Харафи, в результате которого он был убит.

Тем временем в северной части провинции курды продолжили наращивать боевую мощь вблизи границы с Турцией. Для пополнения своих рядов «Демократические силы Сирии» (SDF) вновь прибегли к проведению принудительной мобилизации. Многие мирные жители были задержаны в административном центре провинции. Кроме того, аресты прошли в населенном пункте Рас Аль-Айн, к которому был переброшен очередной военный конвой возглавляемой США международной коалиции, передавал Twitter-канал (Step_Agency).

1 Организация запрещена на территории РФ.