Сирия, 28 июля. Жертвами взрыва в городе Африн в Алеппо стали 18 человек. Иракские военные задержали трех вербовщиков ИГ1 в провинции Дияла. Боевики вооруженной оппозиции обстреляли военную базу САА на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обыски в городе Дейр-эз-Зор; подверглись атаке боевиков на северо-западе Хамы.

Курды: продолжили аресты сирийцев в рамках принудительной мобилизации в городе Рас Аль-Айн в Хасаке.

Международная коалиция: патрулирует территорию в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

ВС Ирака: задержали трех террористов ИГ, занимавшихся вербовкой граждан, в провинции Дияла.

Провинция Алеппо

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что американские военные осуществляют патрулирование территорий в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо. Американские военные автомобили были замечены недалеко от населенного пункта Аль-Джат у линии соприкосновения сил между курдами и протурецкими вооруженными формированиями.

Между тем агентство новостей Anadolu Agency опубликовало уточненные данные о последствиях взрыва в городе Африн. Сообщается, что детонация заминированного мотоцикла привела к гибели по меньшей мере двух и ранению еще 16 мирных жителей. В то же время, по данным военного источника в сети Twitter (NoyanMetehan), курдские СМИ заявляют, что все жертвы принадлежат к числу боевиков вооруженной оппозиции. Напомним, предполагается, что ответственность за организацию взрыва лежит на радикалах курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) возобновили обыски в административном центре провинции после поступления разведданных о возможных вылазках террористов «Исламского государства»1. Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), солдаты правительственных подразделений обследовали кварталы Аль-Джура и Аль-Кусур в северной части Дейр-эз-Зора. Как известно, угроза безопасности в данном районе сохраняется ввиду непосредственной близости линии разграничения сил с курдами, поскольку в зонах оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF) практически ежедневно происходят вылазки боевиков террористической группировки. Так, несколько часов назад поступали сведения о взрыве автомобиля SDF в городе Аль-Хаваидж, ответственность за организацию которого также возлагают на подпольные ячейки ИГИЛ1.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на северо-западе Хамы. Twitter-канал (Step_Agency) передает, что боевики открыли огонь по военной базе Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Тель-Сальба, задействовав РСЗО «Град».

В свою очередь силы Башара Асада нанесли ответные удары по фортификационным сооружениям джихадистов недалеко от населенных пунктов Тель-Малах, Аль-Джуббейн и Хасрайя. Кроме того, обстрелам подверглись огневые позиции радикалов на подступах к деревне Аль-Амкия, сообщает новостной портал Halab Today TV. О нанесенном исламистам уроне пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают осуществлять принудительную мобилизацию гражданских лиц в Хасаке. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NurmurodH), новые аресты мирных жителей состоялись в городе Рас Аль-Айн на севере региона. Напомним, ранее также сообщалось о задержаниях в административном центре провинции. Отмечается, что многие мирные жители спасаются бегством в освобожденные Сирийской арабской армией (САА) районы. В то же время ранее поступали данные о том, что некоторые из членов SDF, попавших на фронт в рамках насильственной вербовки, переходят на сторону противостоящих курдам турецких войск. Так, неделю назад Отряды женской самообороны (YPJ) подобным образом покинули две девушки.

Ирак

Российская версия информационного агентства SANA News сообщает о том, что военнослужащим вооруженных сил Ирака удалось выявить одну из «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Дияла. Как минимум три террориста, в том числе одна женщина, были арестованы. Отмечается, что задержанные занимались вербовкой населения, пытаясь обманным путем привлечь в ряды группировки молодежь. Радикалы склоняли иракцев к ведению пропагандистской деятельности в социальных сетях, а также привлекали к минированию территорий и другим преступным действиям. В ходе допроса стало известно, что арестованные намеревались совершить теракты в Багдаде и еще нескольких населенных пунктах.

1 Организация запрещена на территории РФ.