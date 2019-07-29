Украинцам запретят пользоваться российской, белорусской и китайской косметикой

Министерство здравоохранения Украины разработало пакет рекомендаций, предписывающий украинским импортерам прекратить сотрудничество с десятками международных компаний по производству косметики и гигиенических средств. Как утверждают представители ведомства, официальный Киев обязан защитить своих граждан «от продукции, не получившей соответствующую сертификацию в Европейском союзе». Независимые эксперты уверены, что в данном случае речь идет о санкциях в отношении товаров из России, Белоруссии и Китайской Народной Республики. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Авторы так называемого «Технического регламента на иностранные косметические средства», представленного на рассмотрение специального комитета действующего правительства Украины, не пытаются скрыть своих намерений.

«Украина готова самостоятельно создавать новые кремы, одеколоны, дезодоранты и даже зубную пасту, — сказал в частной беседе с корреспондентом ФАН один из идеологов упомянутого проекта, кандидат медицинских наук Андрей Белопольский. — Таким образом, в ближайшее время мы избавимся в этом контексте от влияния России, Белоруссии, Китая и других стран, чьи поставки этих товаров в нашу страну составляют до 35%».

Согласно официальной информации, уже к 2021 году из украинского сегмента потребления исчезнут около пяти тысяч наименований косметической продукции, не только не прошедшей сертификацию в том же ЕС, но и не получившей «одобрение» местных властей на территории самой Украины.

«Вся зарубежная косметика поступит к потребителю только в том случае, если ее производитель либо представлен официальным торговым домом (дистрибьютором) на Украине, либо получил разрешение на уровне украинского Минздрава», — отмечено, в частности, в соответствующем документе.

«Я столкнулась с поистине странной проблемой уже сейчас: Украина (речь идет об украинской таможенной службе. — Прим. ФАН) не пропустила два моих грузовика с белорусской парфюмерией, которую я легально закупала в Минске и Гродно, — сказала ФАН глава торговой компании Марианна С. — Теперь от меня требуют прохождения какой-то проверки груза на наличие «незаконных составляющих веществ в обычных кремах».

Далее руководитель компании резонно заявила, что лично ей придется «выложить круглую сумму для того, чтобы эта самая проверка была осуществлена без порчи товара».

А вот здесь с «поистине странной проблемой» сталкивается именно официальный Киев. Сейчас ни Минздрав, ни Таможенная служба, ни даже так называемая «фармакологическая инспекция» Украины не располагают законодательной базой для осуществления контроля над поступлением в страну отдельно взятой косметической продукции. В настоящее время в украинском сегменте Интернета действуют до 40 фирм, готовых в течение недели оформить необходимые документы и доказать, что, например, крем для лица или лак для ногтей, поступившие на Украину из Московской области, были произведены в Польше.

«Не нравится Польша — пусть будут Чехия и Германия, но это вам станет дороже, — сказал в телефонной беседе с корреспондентом ФАН один из торгпредов, являющийся резидентом Австрии. — Вы поймите, что сейчас Украина пытается доказать свою приверженность европейским ценностям, а посему Киев будет настаивать на дополнительной сертификации в данном поле. И здесь нечему удивляться, что какие-то средства гигиены из России, Белоруссии или, например, Китая скоро на Украине попадут под запрет. Или подвергнутся лабораторной проверке тысячи аналогов — начиная от шампуня и заканчивая туалетной бумагой. Люди просто будут лишены доступа к этой продукции».

Тем временем украинские власти уже предупредили коммерсантов об ответственности за сотрудничество с подобного рода «фирмами-посредниками».