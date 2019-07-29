В Госдуме призвали жестко наказывать оппозицию за проведение незаконных митингов

Москва, 28 июля. Организаторы и участники незаконного митинга в Москве продемонстрировали неуважение к российским законам и обществу. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

27 июля в Москве состоялся несанкционированный митинг, который был организован «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из «команды» скандального блогера Алексея Навального. При этом истинной целью организаторов несогласованной акции протеста являлся пиар в западных и в российских либеральных СМИ.

«Команда» Навального рассчитывала, что митинг закончится массовыми беспорядками и столкновениями с полицией, однако профессиональные действия правоохранителей позволили избежать провокаций. При этом участники незаконного митинга бросали камни в стражей порядка, пытаясь спровоцировать сотрудников полиции на жесткие ответные действия.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил, что организаторы и участники несогласованной акции продемонстрировали неуважение к российским законам и обществу. Кроме того, действия оппозиционеров несли угрозу безопасности жителей и гостей столицы, передает «Экономика сегодня».

«Агрессивное меньшинство не может навязывать свою волю большинству, и подобного рода действиям нужно давать жесткий правовой ответ. Лично я, являющийся жителем того самого 43-го округа, не уполномочивал данных людей устраивать то, что они вчера устраивали в Москве», — пояснил Ревенко.

Стоит отметить, что юрист «ФБК» Любовь Соболь баллотировалась в Мосгордуму от 43-го избирательного округа Москвы. При этом ранее Мосизбирком отказался регистрировать сторонников Навального кандидатами в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа послужило большое количество брака в подписных листах «независимых кандидатов». В частности, у Соболь было выявлено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%.

По словам Ревенко, несанкционированный митинг в столице продемонстрировал агрессивный настрой оппозиции, которая готова на все ради пиара и хайпа. Парламентарий выразил надежду, что в будущем власти не допустят подобных бесчинств в центре столицы.

«Как житель Москвы я не хочу, чтобы в моем городе бесчинствовали люди, и чтобы я опасался за своих близких. Вчера был солнечный прекрасный день, суббота, и я просто не мог отпустить своего ребенка на улицу», — добавил депутат.

Стоит отметить, что все «независимые кандидаты из команды» Навального были пойманы на фальсификации подписных листов. 29 июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписные листов в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других сторонников Навального. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах так называемых «независимых кандидатов» были обнаружены «мертвые души».