Сирия, 29 июля. Военнослужащие САА нашли тайник с вооружением террористов к северу от Даръа. Вблизи ферм на востоке провинции Эс-Сувейда сработало самодельное взрывное устройство. Боевики ССА** приступили к активной вырубке деревьев на территории кантона Африн к северо-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нашли тайник с вооружением и боеприпасами террористов к северу от Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1***): вместе с союзными группировками продолжает систематически нарушать перемирие, открывая огонь в долине Аль-Габ.

Сирийская свободная армия (ССА): приступила к активной вырубке деревьев на территории кантона Африн к северо-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГ1): подозревается в проведении взрыва вблизи ферм на востоке провинции Эс-Сувейда.

Провинция Алеппо

Согласно информации ANF News, протурецкие наемники из состава Сирийской свободной армии (ССА) теперь не только похищают мирных жителей и разворовывают гражданскую инфраструктуру в Африне, но и систематически уничтожают природу региона. Так, в последние дни боевики активно вырубают деревья на территории кантона к северо-западу от Алеппо. Данная деятельность радикалов была, в частности, замечена в деревне Уга в окрестностях города Бюльбюль. Ранее в этом году из-за бандгрупп ССА в Африне выгорели обширные сельскохозяйственные поля, в том числе оливковые рощи. Напомним, Анкара и подконтрольные ей группировки захватили данный регион в марте 2018 года, выбив оттуда курдские Отряды народной самообороны (YPG).

Провинция Даръа

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили схрон с вооружением, принадлежавшим террористам, к северу от Даръа, передает информагентство SANA. При помощи местных жителей склад боевиков был найден в подвале одного из зданий между населенными пунктами Хирбет Газале и Гарият Аль-Гарбия. Оттуда были изъяты пулеметы, минометы различных калибров, автоматические винтовки, большое количество боеприпасов и средства связи. Напомним, ранее в этом районе пролегала линия разграничения между боевиками так называемой вооруженной оппозиции и правительственными войсками. В районе, кроме того, также базировались террористы «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ). Провинция Даръа вместе с соседней Эль-Кунейтрой были полностью зачищены от джихадистов летом прошлого года в ходе наступления САА и ВКС РФ.

Провинция Хама

Исламистские бандформирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня в северо-западной части Хамы, нанеся удар из РСЗО по опорному пункту правительственных сил на территории равнины Аль-Габ. В результате, как утверждает оппозиционный портал Step News, джихадисты повредили БМП сирийской армии и нанесли ранения нескольким военнослужащим САА вблизи поселения Аль-Джайид. Напомним, в регионе дислоцируются преимущественно члены террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой», которые продолжают ожесточенное сопротивление на окраинах «Большого Идлиба», игнорируя договоренности о перемирии на северо-западе САР.

Провинция Эс-Сувейда

Вблизи ферм на окраине города Тарба, расположенного к востоку от Эс-Сувейды, детонировало самодельное взрывное устройство. По данным оппозиционного канала Halab Today TV, погибли и пострадали несколько солдат правительственных войск САР. Эти сведения, однако, нуждаются в подтверждении. Как предполагают местные активисты, бомба могла быть установлена террористическими ячейками из числа бывших членов «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые укрываются в пустыне на юге страны и пользуются поддержкой, оказываемой с находящейся поблизости американской базы «Ат-Танф».

1 Организация запрещена на территории РФ.