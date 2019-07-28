Как это было — День ВМФ в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

4 000 моряков в белоснежной парадной форме, на воде — 43 боевых корабля, в небе — морская авиация. Так масштабно Петербург и Ленинградская область встретили День ВМФ.

В 323-летие с момента образования Военно-морского флота России прошли масштабные парады.

В Санкт-Петербурге десантные катера на воздушной подушке, новейшие суда с системами противовоздушной и противолодочной обороны. Фрегат «Адмирал флота Касатонов» и корвет «Гремящий» прошли испытания не так давно, но не уступают своим предшественникам.

Парад в акватории Невы открыл верховный главнокомандующий вооруженными силами России, президент страны Владимир Путин.

«Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту. Мы будем идти дальше. Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу, уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы. Не сомневаюсь, именно так и будет. Залог этому — сегодняшние успехи наших моряков, их стремление соответствовать требованиям времени и смотреть в будущее, готовность постоянно совершенствовать свое мастерство, уверенно и решительно выполнять команду «Полный вперед». С праздником, друзья! Слава Военно-морскому флоту России! Ура!», — сказал Владимир Путин.

По устью Невы корабли прошли торжественным строем под звуки оркестра. А над Петербургом богатство морской авиации — десятки самолетов.

«Сегодня Карабанов прошел со своим оркестром им. Римского-Корсакого, и он будто бы был режиссером всех кораблей, которые перед нами проплыли. Техника — вдохновляет. Это другие масштабы, даже другие материалы, из которых все это было сотворено. Это впечатляет», — говорит Татьяна Сергеева, житель города Пушкин.

В Кронштадте не менее зрелищный парад. Все-таки этот островной город-порт много лет считается знаковым для Отечественного флота. На водах залива выстроились корабли Балтийского, Северного, Черноморского флота. Здесь и малый ракетный корабль «Ливень», и многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков», патрульный «Василий Быков».

«Отец — моряк, и дети на море глядят». Такая флотская поговорка для Сергея Кузьмина сегодня ясна как никогда. В прошлом командир электротехнического дивизиона первой атомной подводной лодки «Акула», сейчас — отец пятерых детей. Сергей мечтает, чтобы военное ремесло стало их семейным делом. Да и предпосылки к этому есть.

«Ну, какой папа военный не хочет, чтобы сын стал военным? Тем более у меня дочь самая боевая. Желаю, чтобы она стала военной. Чуть подрастет и шороху даст», — делится Сергей Кузьмин, капитан третьего ранга в отставке.

«Мы встретились сегодня, познакомились. Поздравили друг друга и нашли общую тему для общения. Это наши годы жизни, проведенные на флоте, который нас воспитал и сделал мужчинами, которые способны брать на себя все вызовы», — рассказывает Владимир Барданов, гость праздника.

«Замечательный братский праздник, который пошел еще от Петра I. И морская пехота, и морфлот — все празднуют как одно большое морское братство», — говорит Сергей Тутынин, гость праздника.

А вторым домом моряки называют корабли. Российскому флоту есть, чем гордится! В этом году ВМФ ждет крупное пополнение — 15 кораблей и боевых катеров. На флоте уверены, «новички» займут достойное место среди своих предшественников.