Оппозиция использует политический терроризм для шантажа и запугивания власти

Москва, 28 июля. Незаконный митинг «независимых кандидатов» в депутаты Мосгордумы является политическим терроризмом, который направлен на шантаж и запугивание органов власти. Об этом заявил главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

27 июля у здания мэрии в Москве состоялась несанкционированная акция протеста. Организаторами незаконного митинга выступили «независимые кандидаты» из команды одиозного блогера Алексея Навального. Оппозиционеры рассчитывали, что несогласованная акция выльется в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями, однако профессиональные и сдержанные действия полиции позволили не допустить провокаций.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич выразил уверенность, что «независимые кандидаты» в депутаты Мосгордумы пытались спровоцировать массовые беспорядки и столкновения с полицией в ходе незаконного митинга у здания мэрии Москвы.

«Я считаю, что вчерашние митинги начали превращаться в провокацию, и поэтому действия полиции были правильные. Не может быть вседозволенности в столице, где много людей. А то, что нас будут критиковать, к этому нужно привыкнуть, это было есть и будет», — сказал сенатор.

По словам Руслана Осташко, «независимые кандидаты» из команды Навального сделали все, чтобы провалить предвыборную кампанию и не попасть на выборы, так как они прекрасно понимали, что у них нет реальных шансов на победу, передает Nation News.

«Они пытаются показать, что они особая каста, и они занимаются шантажом власти. Это, по сути, политический терроризм. При этом полицейские вели себя достаточно корректно, а все эти завывания про полицию это просто правильные ракурсы. У нас оппозиция научилась это делать», — отметил Осташко.

Напомним, Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы юристу «ФБК» Любови Соболь и другим сторонникам Навального. Причиной отказа послужило большое количество брака в подписных листах. Мосизбирком обнаружил 14,67% недействительных подписей в поддержку Соболь, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%.

При этом все «независимые кандидаты» из команды Навального были пойманы на фальсификации подписных листов. В конце июня сотрудники полиции обнаружили в одной из московских квартир подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».