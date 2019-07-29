Западные СМИ следуют политике двойных стандартов, заявляя о жестком подавлении митингов в РФ

Москва, 28 июля. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что разговоры о жестоком подавлении митингов в РФ являются штампом западных СМИ.

По его мнению, российский МИД и международные институты должны дать оценку заявлениям, которые звучат из стран Евросоюза, США и Канады. Водолацкий заметил, что оснований для высказывания претензий к сотрудникам правоохранительных органов нет, так как они действовали намного мягче, чем их коллеги во Франции и других западных странах. Об этом пишет «Экономика сегодня».

«В Америке, например, жестко избивают людей, бросают их на землю, втаптывают сапогами. Мы все это видим на видеосъемках, причем в США данные действия открыто называют «защитой демократических ценностей», — подчеркнул Водолацкий.

Он напомнил, что на Западе даже на согласованных с властями мероприятиях часто бывают беспорядки: полицейские применяют резиновые пули и слезоточивый газ.

«Нам все это замалчивать не стоит, а нужно показать, что двойные стандарты с Россией не работают. Мы здесь защищаем людей, которые шли по Тверской, вышли туда с детьми на прогулку, когда там же оказалась свезенная со всей Москвы, Подмосковья и других регионов беснующая толпа», — заметил депутат Госдумы.

Водолацкий также подчеркнул, что участники незаконного митинга пытались устроить беспорядки и откровенно нарушали российское законодательство. Однако московская полиция отреагировала на провокации максимально мягко и тактично.

«Ведь эта попытка массовых беспорядков могла перерасти во что-то более масштабное и привести к жертвам со стороны мирного населения. Таким образом, московские полицейские сработали вчера в столице на пять баллов», — заметил Водолацкий.

По его словам, так называемая оппозиция пытается сделать из себя жертву, именно поэтому и призывала москвичей к беспорядкам: информация о любых жертвах и пострадавших сыграла бы им на руку. Но, как отметил Водолацкий, полицейские не позволили провокаторам добиться своей цели.

«Что касается зарубежной реакции, то некоторые международные институты еще раз показали здесь свое двойное дно, а также свое негативное отношение к России на примере любых событий и действий, которые проводят российские органы власти. Поэтому реакция России на эти ремарки должна быть, и она, безусловно, должна быть жесткой», — резюмировал депутат.

Напомним, в субботу в столице прошел несанкционированный митинг, инициатором которого выступила так называемая оппозиция. Ранее сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей, после чего они начали призывать горожан к беспорядкам.

На несанкционированном публичном мероприятии в субботу участники этого сборища занимались откровенными провокациями: бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки и камни. Полицейские и росгвардейцы вели себя максимально профессионально и корректно, делая все возможное для обеспечения безопасности москвичей.