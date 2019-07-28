Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии

Хоккенхайм, 28 июля. Российский автогонщик Даниил Квят занял третье место в 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в Германии.

Первое место занял пилот команды Red Bull из Голландии Макс Ферстаппен. Немецкий пилот Себастьян Феттель, представляющий команду Ferrari, занял второе место. Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят стал третьим.

Стоит отметить, что третье место на Гран-при Германии стало для Квята лучшим результатом в сезоне. В 2015 году Квят занял второе место на Гран-при Венгрии в составе команды Red Bull. В 2016 году Квят финишировал третьим на Гран-при Китая.

В настоящее время в общем зачете лидирует пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, которому удалось набрать 223 очков. Второе место занимает еще один представитель команды Mercedes Валттери Боттас, набравший 202 очка. Квят поднялся на девятое место, набрав 27 очков.