Бывшего спецпрокурора США Мюллера «списали за ненадобностью», припомнив все «проколы»

Откровенный провал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера во время прошедших слушаний в комитетах Конгресса США, судя по всему, станет решающим эпизодом, который полностью предопределит окончание его профессиональной карьеры. Неспособность «главного дознавателя» внятно ответить на массу острых вопросов, касающихся результатов расследования о вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, поставила его в ситуацию «лишнего человека». На сегодняшний день он оказался ненужным не только республиканцам, против которых было направлено расследование спецпрокурора, но и демократам — так как последние наглядно убедились в «беззубости» Мюллера и окончательно списали его в утиль.

На этом фоне «сбитому летчику» Мюллеру припомнили все его прошлые прегрешения, которых за его профессиональную карьеру накопилось немало. Фактически единственным возможным выходом для него сегодня стал скорейший выход на пенсию. Благо возраст в 75 лет вполне для этого подходит.

«Грязные деньги», 9/11 и родственники Бен Ладена

Первый блок претензий к Мюллеру касается не просто каких-то будничных «проколов» — спецпрокурора обвинили в содействии террористам!

Первый эпизод, вменяемый ему в вину, касается скандала с Международным банком кредитов и коммерции (Bank of Credit and Commerce International, BCCI), который попал в прицел внимания правоохранительных органов США в связи с подозрением в отмывании «грязных денег» в середине 1980-х годов. Основанный в 1972 году пакистанским банкиром и филантропом Хасаном Абеди и зарегистрированный в Люксембурге банк BCCI, как оказалось, весьма вольно использовал возможности западной банковской системы. Кроме выдачи массы сомнительных высокорисковых и прибыльных кредитов, немалую долю доходов банка составляли операции по отмыванию «грязных денег». Клиентами BCCI оказались достаточно показательные личности и организации: панамский диктатор Мануэль Норьега, лидер Ирака Саддам Хусейн, президент Либерии Самуэль Доу, Медельинский кокаиновый картель и «отец» палестинского терроризма Абу Нидаль.

Согласно целому ряду независимых оценок, Мюллер, выступая тогда государственным обвинителем в процессе против BCCI, который был начат в 1991 году в США, допустил целый ряд просчетов и ошибок, стоящих практически на грани потворствования преступникам.

В частности, в отчете американского Сената, опубликованном после завершения процесса в 1992 году, было указано, что приговор по делу BCCI был вынесен во многом благодаря усилиям окружного прокурора Манхэттена Роберта Моргентау, который, собственно говоря, и инициировал расследование против BCCI. В то же время масса других организаций и персон «оказывали сопротивление» в ведении процесса. И в этот список, кроме ожидаемых юристов, бухгалтеров и акционеров BCCI, неожиданно попали Банк Англии, Британское бюро по борьбе с крупным мошенничеством и… министерство юстиции США, которое как раз и представлял Роберт Мюллер.

Второй эпизод, который сегодня вменяют в вину экс-прокурору, касается его странного поведения за несколько месяцев до резонансных терактов 11 сентября 2001 года. К тому времени он уже возглавлял ФБР, и именно на его стол ложились все доклады с предупреждениями и ориентировками, связанными с терактами 9/11. Согласно воспоминаниям двух сотрудников контртеррористического подразделения ФБР в Чикаго Роберта Райта и Джона Винсента, за несколько месяцев до 9/11 они вплотную занялись темой отмывания «грязных денег» из Саудовской Аравии, к тому же явно связанных с террористической деятельностью. Однако после получения первых обнадеживающих результатов их расследования дело было внезапно прекращено. Спешка в его закрытии явно указывала на то, что санкция на это пришла с самого верха иерархии Бюро.

Единственным внятным объяснением такого решения может быть то, что тогдашний директор ФБР Роберт Мюллер был крайне озабочен возможным раскрытием связей между семьей президента Джорджа Буша и саудовской королевской семьей. Он понимал, что эти связи как раз и могли касаться специфики «грязных денег» саудитов в США. В итоге это привело к тому, что целый ряд существенных сигналов о готовящихся терактах был проигнорирован контрразведкой США, а провал американского разведывательного сообщества в событиях 9/11 сегодня все чаще сравнивают, причем во всех аспектах, с провалом американской разведки перед нападением Японии на Перл-Харбор.

Участие Мюллера не ограничилось исключительно сокрытием разведданных о 9/11. Сразу же после нападения на башни-близнецы воздушное пространство США было полностью закрыто. Однако, как показало расследование 2004 года, Мюллер был одним из тех, кто не препятствовал семье подозреваемого в теракте Бен Ладена и ряду других подозреваемых просто покинуть США на чартерных рейсах в Саудовскую Аравию.

Около одной тысячи мигрантов — легальных и нелегальных — было одновременно с этим задержано в районе большого Нью-Йорка. Как впоследствии выяснилось, никаких ориентировок по задержаниям не было в принципе — вся масштабная кампания по задержанию мигрантов имела смысл исключительно в плане публичного пиара ФБР. В то время, как это выяснилось, Бюро и Роберт Мюллер уже представляли себе схему теракта 9/11, но действовали крайне непрофессионально и даже во вред следствию.

Бывший американский специальный агент ФБР и осведомитель Колин Роули вспоминает, что она, как и другие агенты, участвовавшие в расследовании после событий 9/11, получала от начальства детально разработанные «темники», в которых были явно прописаны вопросы к подозреваемым, чтобы избежать ответов, которые бы не устроили руководство ФБР. Настоящие угонщики самолетов, как выяснилось, активно «сотрудничали» с Бюро и, более того, даже жили в 2000 году на съемной квартире, которую оно сняло для них. Впоследствии ФБР и Мюллер пытались скрыть факт взаимодействия с угонщиками, но это им так и не удалось.

Реформа ФБР, война в Ираке, пытки, прослушка и сибирская язва

Показательно, что такой бардак в расследовании терактов 9/11 происходил на фоне задекларированного Мюллером перехода к компьютеризации ФБР. С начала 2000-х годов Бюро несколько раз предпринимало попытки создать собственную компьютерную базу преступников и выделяло на это серьезные суммы. Так, к моменту 9/11 на создание такой базы было выделено более 170 млн долларов США. Но уже в марте 2005 года Роберт Мюллер сообщил об отказе от проекта «цифровизации» ФБР и взял вину за неудачу на себя.

Впрочем, это никак не помешало последующим попыткам. Уже в марте 2006 года на разработку новой базы, получившей название Sentinel, выделили 500 миллионов долларов. Это тоже стало своеобразным фальшь-стартом — в июне того же года Мюллер на встрече с представителями крупнейших интернет-компаний заявил, что приглашает в Бюро гражданских специалистов, которые готовы заниматься вопросами, связанными с наукой, компьютерными технологиями и управлением персоналом, по сути, признав тем самым ранее существовавшие пробелы в организации работы на этих направлениях.

На деле никакой «универсальной» и открытой базы у него не получилось. В марте 2007 года директор ФБР Мюллер и тогдашний генеральный прокурор США Альберто Гонсалес признали, что в ходе расследования дел, касавшихся терроризма, Бюро неоднократно незаконно добывало личную информацию о гражданах США. Спустя год Мюллер также подтвердил, что ФБР в прошлом незаконно прослушивало телефонные разговоры, отслеживало кредитные истории и историю посещения гражданами США сайтов в глобальной Сети.

Преследование настоящих террористов по-прежнему шло достаточно избирательно и в рамках политической конъюнктуры. В частности, по свидетельству все той же Колин Роули, когда президенту Бушу понадобился повод для начала войны с Ираком, ФБР с удовольствием ему помогло. Для этого не пришлось особо напрягаться — достаточно было промолчать о реальном местонахождении Мухаммеда Атты, которого постфактум обвинили во встрече с агентом иракской разведки, консулом Ахмедом аль-Ани в Праге в апреле 2001 года с целью планирования терактов 9/11. ФБР к 2003 году уже прекрасно знало, что ни в какой Праге в апреле 2001 года Атта не был, однако никак не опровергло слова вице-президента США Дика Чейни, который заявил, что Атта встречался с иракским консулом и совместно с ним планировал теракты против башен-близнецов и Пентагона.

Кроме того, Мюллер никак не стал расследовать действия ЦРУ, когда его собственные агенты выявили масштабную программу пыток, осуществляемую в соседнем ведомстве. Агенты ФБР получили указание не просто не документировать такие пытки, но и уничтожить любые «документы о военных преступлениях», которые уже были ими составлены. Кроме того, в ряде случаев ФБР под руководством Мюллера, а затем и его преемника Джеймса Коми занималось преследованием лиц, сообщавших о незаконных действиях со стороны АНБ и ЦРУ.

Ну и, наконец, последнее обвинение против Мюллера касается весьма специфичного хода расследования еще одного террористического скандала — рассылки спор сибирской язвы с помощью американской почты в сентябре 2001 года, через неделю после терактов 9/11.

В правительственном отчете, опубликованном в 2015 году, говорится, что расследование ФБР по сибирской язве было «ошибочным и неточным». Оно было настолько фиктивным, что в отчете констатирована необходимость «независимой проверки и оценки того, как ФБР справилось со своим расследованием по делу о сибирской язве».

Все дело в том, что оба подозреваемых в рассылке спор сибирской язвы — эксперт по биологическому оружию, американский микробиолог Стивен Хэтфилл и работник правительственной биологической лаборатории на военной базе «Форт-Детрик», микробиолог Брюс Эдвардс Айвинс — так и не были признаны виновными в рассылке. При этом Айвинс «избежал» наказания достаточно специфичным способом — 29 июля 2008 года он свел счеты с жизнью.

Правительство США, судя по всему, и в этом случае использовало ФБР исключительно для того, чтобы побыстрее замять неудобное дело. Суть в том, что сибирская язва, находившаяся в письмах, была самой настоящей. От смертельной рассылки погибли пять человек, и еще 17 адресатов заразились опасной болезнью. В итоге иск вдовы первой жертвы сибирской язвы Роберта Стивенса был урегулирован правительством за 2,5 млн долларов отступных. В соглашении об урегулировании было сказано, что таковое было достигнуто исключительно с целью «избежать расходов и рисков дальнейших судебных процессов».

Как видим, в шкафу у бывшего специального прокурора Мюллера достаточно опасных «скелетов», которые и до дела о «вмешательстве в президентские выборы» время от времени громыхали своими опасными костями.

Теперь же, судя по всему, их решили снова достать, чтобы убрать из поля зрения того, кто не смог угодить ни своим покровителям, ни своим противникам.