Эксперт объяснил провал оппозиции нежеланием россиян разрушать страну, поддерживая Майдан

Москва, 28 июля. Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии на незаконном митинге оппозиции в столице действовали просто великолепно, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

В беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссии» он заметил, что правоохранители, которые действовали очень вежливо и корректно, также устроили «хорошие учения по борьбе с массовыми антироссийскими волнениями». Марков обратил внимание на профессиональные и грамотные приемы полицейских.

«То же рассечение толпы — технически грамотный прием. Плюс глушилась телефонная связь, и это правильно, равно как и задержания, и то, что задержанных не стали долго держать в «темнице сырой», а большинство выпустили», — заметил эксперт.

По его словам, к правоохранителям и росгвардейцам нет совершенно никаких претензий, они действовали согласно закону. Политолог объяснил, что незаконный митинг потерпел крах, так как российские граждане выступают против радикальных методов решения вопросов.

«В целом это получился провал. Люди за рост политической конкуренции, но против Майдана, как на Украине, поскольку этот путь — провал и разрушение страны», — подчеркнул собеседник издания.

Он также обратил особое внимание на тот факт, что сторонники скандального блогера Алексея Навального и его сателлиты занимаются откровенными политическими спекуляциями, и их поддерживать точно не нужно.

«Люди, собирающие подписи за таких как Соболь, Яшин, говорят, что все собрали. Но у меня большие сомнения, что союзники Навального могли это сделать, потому что Навальный считается американским агентом», — резюмировал Марков.

Напомним, соратников Навального, которые попались на подделке подписей, не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму. Их небезосновательно обвинили в фальсификациях и махинациях. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент «брака» в подписях составил практически 15%, хотя норма по закону составляет не выше 10%.

Представители так называемой «несистемной» оппозиции признавать своих ошибок не стали, а решили пойти по уже проверенному пути откровенной лжи и хамства — обвинить во всех неудачах воображаемых врагов, а в данном случае — членов Мосгоризбиркома. Сторонники Навального начали устраивать настоящие провокации и мешать работе членов комиссии. СК РФ возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательному комитету.

На этом оппозиция не успокоилась и начала призывать москвичей прийти на незаконный митинг в Москве. Он прошел в субботу. Участники этого сборища вели себя крайне агрессивно: пытались спровоцировать полицейских и росгвардецев, бросали в них бутылки, камни и даже мусорные баки. В ход пошли и газовые баллончики.

Полицейские на провокации не поддавались и делали все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность граждан на незаконном публичном мероприятии. Многие эксперты подчеркнули, что правоохранители вели себя профессионально и аккуратно, показав тем самым, что за москвичей есть, кому заступиться.