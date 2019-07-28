Тело убитого чемпиона России по кикбоксингу нашли в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля. Тело чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко с огнестрельным ранением головы нашли на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.

Сообщение о трупе мужчины, который находился в воде, поступило в экстренные службы города в субботу в 18.33. На место незамедлительно выехали оперативники.

Тело неизвестного достали из воды у дома № 124 по набережной реки Мойки. Сотрудники правоохранительных органов позже выяснили, что погибшим является чемпион России и Германии по кикбоксингу Сергей Карпенко. Об этом пишут «Невские новости».

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Сергей Карпенко является многократным победителем профессиональных боев и международных турниров по кикбоксингу. Он выиграл чемпионат СНГ, первенство России и вооруженных сил, стал чемпионом Берлина, чемпионом Кубка Германии.