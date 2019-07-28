Глава «АвтоВАЗа» назвал причины отказа от производства Lada Vesta хэтчбек

Москва, 28 июля. В компании «АвтоВАЗ» рассказали, что стало причиной отказа от запуска серийного производства автомобиля Lada Vesta хэтчбек.

Изначально предполагалось, что в семейство автомобилей Lada Vesta войдут седан, хэтчбек, универсал и универсал кросс. Lada Vesta в кузове хэтчбек была представлена четыре года назад, однако в конечном итоге автомобиль так и не попал в серийное производство.

Председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, компания не планирует запускать серийное производство автомобиля Lada Vesta в кузове хэтчбек. По его словам, «АвтоВАЗ» делает ставку на универсал, который является самым практичным вариантом кузовного исполнения автомобиля. Мор подчеркнул, что Vesta Cross и универсал полностью удовлетворяют требования клиентов, поэтому «АвтоВАЗ» не будет запускать хэтчбек в серийное производство.

«Универсал удовлетворяет большую часть спроса на подобную модель, а Vesta Cross мы позиционируем как компактный кроссовер, ведь ее дорожный просвет увеличен до 203 миллиметров», — пояснил глава «АвтоВАЗа».

Напомним, 22 июля «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж компакт-кроссовера Lada Xray. Новый кроссовер получил автоматическую коробку передач, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литров. Цена базовой комплектации составляет 842 тысяч рублей.