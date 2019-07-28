В Тулуне объявлена эвакуация из-за угрозы нового паводка. События дня. ФАН-ТВ

Эвакуация в Тулуне Над многострадальным Тулуном вновь нависла угроза паводка. В городе, вот уже месяц не знающим покоя из-за водной стихии, объявлена эвакуация. Экстренные меры связаны с прогнозами синоптиков, и оптимизма они явно не внушают: сильные дожди в ближайшее время вызовут резкий подъем рек. К слову, только за последние сутки в Тулуне выпало около месячной нормы осадков, были подтоплены 70 придворовых территорий. А ведь лишь на этой неделе в Иркутской области и в Тулуне в частности спасатели откачали воду из последних затопленных домов, и, казалось, что тяжелый кризис от наводнений, жертвами которых стали 25 человек, медленно, но верно отступает. На прошлой неделе город даже посетил Владимир Путин, но, стоило ему уехать, как затаившаяся стихия захлестнула регион вновь. За последний месяц наводнения стали едва ли не «эпидемией» на востоке России: паводки побеспокоили жителей Красноярского края и Амурской области. К сожалению, и без того нелегкая доля Сибири усложняется двойным испытанием — не только водой, но и огнем. Более 200 тыс. подписей собрала петиция с просьбой ввести режим ЧС по всей Сибири из-за пожаров. Их общая площадь уже превысила миллион гектаров.

«Ядерная встреча» Не менее серьезный кризис обсуждается сегодня в Вене. Иран и «ядерная пятерка» — Россия, Китай, Британия, Франция и Германия — сели за стол переговоров в столице Австрии. Повод очевиден — судьба «ядерной сделки» с Тегераном, явно переживающей не лучшие времена. Тем не менее постпред нашей страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заверил, что все участники твердо привержены соглашению, несмотря на санкции США против исламской республики. Напомним, что в 2015-м страны заключили сделку, по которой Иран передал свою ядерную программу под международный контроль. Однако в прошлом году Штаты в одностороннем порядке вышли из договора, якобы заподозрив Иран в нарушениях. Вслед за этим Вашингтон решил «задушить» экспорт иранской нефти, а компаниям из других стран-импортеров по традиции пригрозил санкциями. В ответ на эти действия Иран приостановил часть обязательств и вернулся к обогащению урана сверх положенной нормы. Впрочем, сегодня дипломаты встретились не только на фоне агрессивной риторики Штатов, но и после громких событий в международных водах: британцы захватили в Гибралтарском проливе танкер Ирана, тот в свою очередь позднее задержал судно королевства в Ормузском проливе. «Обмен любезностями» еще не привел к разрыву «ядерной сделки», но очевидно, что и ничего хорошего в нем точно нет.