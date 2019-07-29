Вассерман сравнил призывавшую москвичей к погромам оппозицию с боевиками

Москва, 28 июля. Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман сравнил оппозицию, которая провела несогласованный с властями Москвы митинг, с настоящими боевиками.

Вассерман в беседе с корреспондентом «Слова и дела» заметил, что «как известно, террористы всегда прикрываются живым щитом».

«А разница между террористом и либералом лишь в том, что террорист говорит «уступи, или я буду стрелять», а либерал говорит «уступи, или террорист будет стрелять», — подчеркнул он.

Также Вассерман оценил действия сотрудников правоохранительных органов. Он подчеркнул, что полицейские на незаконном митинге оппозиции в Москве действовали согласно букве закона, как и должны были.

«Насколько я могу судить, ни дети, ни инвалиды не пострадали во время шествия. Однако те, кто их приводил, должны получить положенное наказание на это действие», — резюмировал собеседник издания.

Напомним, в субботу в Москве прошел незаконный митинг оппозиции, которая провалилась на еще не начавшихся выборах в Мосгордуму. Сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали на выборах в качестве кандидатов из-за фальсификации подписей. Так, у Любови Соболь из общего количества подписей было обнаружено 725 недостоверных, то есть почти 15% от общего числа при допустимых законом 10%.

Она и во время подписной кампании «отличилась» исключительно махинациями, скандалами, фальсификациями. Например, сотрудники полиции нашли квартиру, где подделывали подписи в пользу Соболь, а в ее избирательных бюллетенях оказались «мертвые души» — фамилии покойных москвичей. Кроме того, соратница Навального попалась на неправильном оформлении документов об имуществе за рубежом.

После откровенного провала на политическом поприще оппозиция начала призывать жителей города к беспорядкам на несогласованной с городскими властями публичной акции в субботу. Участники этого сборища, видимо, ослепленные туманными обещаниями и сомнительными лозунгами сателлитов Навального, провоцировали сотрудников полиции и росгвардейцев, кидали в них бутылки, камни и даже мусорные баки. В ход пошли также дымовые шашки и перцовые баллончики.

Правоохранители действовали очень корректно и профессионально, не реагируя на откровенные провокации дебоширов. Многие эксперты сошлись во мнении, что, действительно, полицейские на митинге в субботу, были намного лояльнее и терпимее к участникам незаконного митинга, чем, к примеру, их американские коллеги.