Главные новости 28 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 28 июля.

Член Госдумы РФ Геннадий Онищенко призвал дать оценку действиям распылявших газ на Тверской улице. Онищенко призвал жестко наказать провокаторов за газовую атаку на полицейских в Москве.

Тело известной блогерши с перерезанным горлом обнаружено в чемодане в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Тело известной блогерши нашли в чемодане в Москве.

Муж погибшей на Аляске Вероники Никоновой рассказал, как пытался спасти актрису. Муж Никоновой рассказал подробности о гибели актрисы.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила аномальный холод в России на фоне рекордной жары в Европе. Ученые объяснили, почему в Европе жарко, а в России холодно.

Знакомая блогерши Екатерины, найденной убитой в Москве, рассказала, что та неделю назад вернулась из Греции. Появились подробности о найденной мертвой в чемодане блогерше из Москвы.

Соболь, ставшая фигурантом дела о воспрепятствовании деятельности избирательного комитета, избила свою пятилетнюю дочь. Обозленная Соболь избила дочь после провала незаконных митингов в Москве.

Эксперт рассказала об уровне разрыва между «богатым и бедным» населением в Российской Федерации. Разрыв между «богатыми и бедными» сократился в России.

Генерал МВД в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, предотвратившую побоище на несанкционированном митинге. Генерал МВД поблагодарила Росгвардию, предотвратившую побоище на митинге в Москве.

Автомобильный специалист Алексей Хресин составил топ-5 самых лучших машин на российском рынке стоимостью до 700 тысяч рублей. Определен топ-5 лучших новых автомобилей до 700 тысяч рублей в России.

Российский внедорожник на базе Lada 4x4 поступил в продажу по цене 1,2 млн рублей, уже продан первый образец. Производитель официально подтвердил цену на «Русский Гелик».