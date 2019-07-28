Военные заявили, что испытанные КНДР ракеты смогут обойти систему ПРО Южной Кореи

Токио, 28 июля. Южнокорейские и американские военные пришли к выводу, что испытанные в четверг КНДР новые ракеты малой дальности могут обойти существующую в Южной Корее систему противовоздушной обороны.

Как пишет газета The Korea Times, ракеты, которые были испытаны Северной Кореей, могут лететь горизонтально после стремительного снижения. Также они способны резко изменить траекторию на вертикальную для поражения цели, то есть выполнить так называемый динамический маневр «горка», благодаря которому перехватить ракету существующими в Южной Корее системами ПВО сложно.

«У южнокорейских военных меньше времени для противодействия ракетам, способным летать по такой сложной траектории на малой высоте. Для того, чтобы повысить вероятность перехвата дислоцированными в Южной Корее системами PAC-3s, необходимо выпустить большее число ракет по каждой из целей», — отмечают авторы материала.

Напомним, ранее появились данные, что два снаряда были запущены в Японское море со стороны КНДР. По информации СМИ, речь идет о баллистических ракетах малой дальности. В министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км.

Ранее СМИ сообщили, что ракета малой дальности, испытание которой, по некоторым данным, провел Пхеньян, способна поразить часть территории Японии.