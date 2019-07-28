Сирия, 28 июля. Сотрудники ЦПВС провели гуманитарную акцию в Дейр-эз-Зоре. Покушение на одного из бывших радикалов вооруженной оппозиции произошло в Даръа. Военный конвой коалиции прибыл к границе с Турцией в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям исламистов юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: обвиняется в установке СВУ в патрульном автомобиле курдов в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Африн; провели серию арестов в рамках принудительной мобилизации в Хасаке.

Международная коалиция: направила военный конвой на позиции курдов на сирийско-турецкой границе.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о возобновившихся перестрелках на линии разграничения сил боевиков вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армии (САА). Военнослужащие правительственных войск открыли огонь по фортификационным сооружениям радикалов в окрестностях населенного пункта Банис к юго-западу от Алеппо с целью предотвращения готовящихся вылазок с их стороны. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент выясняются.

Еще один взрыв произошел в административном центре кантона Африн. Согласно данным военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), детонировало СВУ, установленное на мотоцикле в районе Аль-Махмудия. По предварительной информации пострадали несколько человек из числа мирных жителей. Напомним, в первой половине дня неизвестные также организовали взрыв на севере Африна, что привело к гибели одного из местных полицейских. Предполагается, что оба инцидента связаны с подпольной деятельностью курдских «спящих ячеек».

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на то, что в первой половине дня курды заявили о задержании 20 боевиков «Исламского государства» в городе Абу-Хаммам, в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах вновь произошел взрыв, в организации которого подозреваются радикалы террористической группировки. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), детонировала бомба, заложенная в автомобиле курдских бойцов в населенном пункте Аль-Хаваидж северо-восточнее города Меядин.

Между тем появилась информация о новой гуманитарной акции, проведенной сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон в Дейр-эз-Зоре. На официальном сайте Минобороны РФ сообщается, что гумпомощь в составе 500 продовольственных наборов общим весом почти в 2,5 тонны была направлена в населенный пункт Ат-Табия.

Провинция Даръа

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в провинции Даръа произошло покушение на бывшего главаря одного из антиправительственных формирований, который пошел на мирное урегулирование своего статуса с правительством САР в ходе операции «Базальт», проводившейся Сирийской арабской армией (САА) при поддержке ВКС РФ. Бывший радикал по имени Юсуф Аль-Бакар подвергся нападению неизвестных в районе населенного пункта Тель Шихаб к северо-западу от административного центра региона. Предполагается, что налет мог быть предпринят джихадистами вооруженной оппозиции, которые ушли в подполье после разгрома силами САР и осуждают боевиков «переметнувшихся» на сторону САА. Напомним, военная операция по зачистке Даръа и соседней Эль-Кунейтры велась в июне – июле прошлого года. При этом многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря содействию Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Хама

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что на севере региона продолжаются боевые вылеты авиации РФ. Российские военные самолеты нанесли удары по опорным пунктам боевиков незаконных формирований на окраине города Кафр-Зета. В тоже время сирийские вертолеты были замечены над районом населенного пункта Мурек, передает информационный портал Baladi-News. Сведения о потерях исламистов в живой силе или технике пока уточняются. Напомним, джихадисты, отряды которых дислоцируются на данной территории, регулярно провоцируют стычки на линии соприкосновения сил сторон, обстреливая жилые кварталы мирных поселений, подконтрольных правительственным войскам.

Провинция Хасака

Ввиду непрекращающихся обстрелов турок на сирийско-турецкой границе «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжили наращивать боевую мощь при поддержке сил западной коалиции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), военный патруль международного альянса прибыл к городу Рас Аль-Айн на севере Хасаки. Кроме того, курды активизировали задержания гражданских лиц с целью насильственной вербовки. Серия арестов молодых людей прошла в квартале Гувейран административного центра провинции. Информации о числе новобранцев пока не поступало. Напомним, недавно турецкое Минобороны объявило о начале подготовки к полномасштабной военной операции на севере САР с целью зачистки приграничной зоны от радикальных курдских формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.