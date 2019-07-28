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Режиссер «Короля Льва» включил в фильм «единственную реальную» сцену

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Режиссер «Короля Льва» включил в фильм «единственную реальную» сцену

Москва, 28 июля. Американский режиссер Джон Фавро включил в ремейк мультфильма «Король лев» фотоснимок, который не был создан с помощью компьютерной графики. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я вставил один кадр, который мы на самом деле сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли кто-нибудь», — объяснил Фавро, отметив, что этот кадр является «единственным реальным».

По словам режиссера, речь идет о снимке, на котором запечатлен восход солнца над саванной. Зрители увидели этот пейзаж в самом начале фильма. Фавро обратил внимание на тот факт, что в фильме 1490 кадров, которые были созданы аниматорами и экспертами по компьютерной графике.

Отметим, режиссер нового «Короля льва» Джон Фавро до этого снял «Железного человека», «Железного человека-2», «Книгу джунглей» и «Ковбои против пришельцев».

Ранее сообщалось, что анимационный фильм «Король Лев» возглавил российский прокат. Согласно данным портала kinobusiness.com, в период с 18 по 21 июля картина собрала один миллиард рублей. Сюжет фильма повествует о львенке королевских кровей Симбе, которого изгнали после убийства его отца.

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