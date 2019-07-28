В Севастополе прошел военный парад в честь дня ВМФ

В последнее воскресенье июля в России ежегодно празднуется День Военно-морского флота. В честь праздника в Севастополе прошел военный парад.

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота РФ.

Праздник в честь Дня ВМФ начался с церемонии встречи на Графской пристани принимающего парад командующего мероприятием. В парадной диспозиции: беспилотник «Новороссийск», пограничный сторожевой корабль ПУ ФСБ «Аметист», ракетный катер Р-60, малый ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», большой десантный корабль «Новочеркасск», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый» и ракетный крейсер «Москва». Вторая линия — большой десантный корабль «Н. Фильченков».

Впервые состоялся внос символа Дня ВМФ на Черноморском флоте — флага линейного линкора «Императрица Мария», флагманского корабля адмирала П. С. Нахимова в Синопском сражении, — и его поднятие на флагштоке, рядом с историческим орудием.

В Севастопольской бухте парадным строем прошли тральщики, противолодочные, десантные и ракетные корабли. Помимо этого, в параде участвовала авиация. Корабли демонстрировали высадку морского десанта, прикрытие наступательных операций со стороны моря. Авиация условно наносила бомбовые удары и отстреливала тепловые помехи.