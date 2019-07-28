Донбасс сегодня: солдаты Киева взлетают на воздух в ЛНР, комбат ВСУ расправился с медиками

Донбасс, 28 июля. Донецк под огнем тяжелых минометов украинской армии. Солдаты Киева подрываются на минах, установленных сослуживцами. Комбат ВСУ жестоко избил трех женщин-медиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Армейские подразделения Украины продолжают нарушать установленный режим «бессрочного» перемирия. По Донецку и окраинам, а также на Мариупольском направлении Вооруженные силы Украины применили тяжелые 120-мм минометы и минометы 82-мм калибра.

Анализируя согласованные перемирия за все пять лет гражданской войны на Украине, приходим к выводу о том, что нынешнее «бессрочное» ничем не отличается от десятков других — «хлебных», «школьных» и «пасхальных». Как и прежде — первые несколько дней относительное затишье, затем калибры применяемых украинскими войсками стволов нарастают с каждым днем. И далее все по накатанному — констатация срыва очередного режима прекращения огня и постоянные массированные обстрелы мирных городов Донбасса.

Разведка Луганской Народной Республики сообщает о наращивании противником сил у линии боевого соприкосновения. Несмотря на то, что украинские войска дали передышку луганчанам и в течение четырех дней не стреляли по ЛНР, расслабляться в Луганске никто не намерен. Информацию о подтягивании дополнительных сил в районе Попасной сообщает пресс-офицер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Военные ВСУ завезли в город семь боевых машин пехоты (БМП-1) и установили их на территориях жилых домов. Офицер уточняет, что данные факты отражены в отчетах международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Солдаты Киева продолжают подрываться на минах сослуживцев

Несмотря на отсутствие боевой активности ВСУ на Луганском направлении и, как следствие, отсутствие ответного огня со стороны Народной милиции ЛНР, украинская армия продолжает нести потери. Капитан Осадчий проинформировал о втором за неделю случае подрыва военнослужащего 14-й механизированной бригады ВСУ на своей мине в районе поселка Крымское Луганской области.

Оба солдата остались живы, но с тяжелыми увечьями направлены в госпиталь, где проходят лечение. Повторимся, несмотря на отсутствие боевых действий в Луганской области в последние дни, командир бригады полковник Сергей Войченко доложил в вышестоящий штаб о потерях, якобы полученных в результате обстрелов луганчанами украинских позиций.

Реальная же причина постоянных инцидентов хорошо известна даже местным жителям прифронтовых населенных пунктов — это отсутствие у киевских силовиков карт минных полей и продолжающееся хаотичное минирование украинскими «защитниками» прифронтовых территорий.

Офицер ВСУ избил женщин-военнослужащих

Как оказалось, за выполнение служебных обязанностей и доклад по уставу в вышестоящий штаб о поступлении раненых в украинской армии можно лишиться здоровья. Речь идет о женщинах — военных медиках, принимавших раненых бойцов 92-й бригады ВСУ два дня назад. Об инциденте информирует пресс-офицер донецкой Народной милиции майор Даниил Безсонов.

Командир первого батальона 92-й бригады избил сотрудницу медпункта Юлию Огиенко, которая доложила в бригадный штаб о поступлении раненого военнослужащего, который получил пулю в результате пьяных разборок в расположении подразделения. Комбат явился в медчасть и сильно избил медика. Поспешившие к ней на помощь коллеги по фамилиям Калыванова и Шевченко также были избиты офицером.

Важно отметить, что инцидент «замят» по всем направлениям, уточняет майор Безсонов. Командир бригады решил вопрос со штабом Объединенных сил о сокрытии самого факта небоевого ранения военнослужащего, а военная служба правопорядка ВСУ (аналог военной полиции) закрыла глаза на избиения комбатом трех женщин-медиков.