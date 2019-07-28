Полицейские защитили москвичей от агрессивных оппозиционеров, рискуя жизнью

Москва, 28 июля. Сотрудники полиции не допустили анархии на незаконном митинге оппозиции в Москве 27 июля, хотя провокаторы своими агрессивными действиями подвергали опасности жизни стражей порядка. Об этом заявил бывший руководитель информотдела криминальной милиции Санкт-Петербурга и журналист Анатолий Штомпель.

В несанкционированной акции, по данным МВД России, приняли участие около 3,5 тысячи человек, чуть более тысячи провокаторов были задержаны сотрудниками ОМОНа и Росгвардии. Стражам порядка пришлось нелегко — агрессивные участники митинга провоцировали полицию, бросали куски асфальта, бутылки, использовали перцовые баллоны. На правоохранителей пытались поднять руку. Глава регионального МВД Олег Баранов заявил, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности москвичей.

Даже несмотря на насилие со стороны участников протеста, толпу не разгоняли, отметил председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Тех, кто не послушался, погрузили в автозаки. Полиция не хотела поднимать градус напряженности», — цитирует его «Политика Сегодня».

Как отметил Штомпель, бывают случаи, когда толпа намеренно идет на митинги не столько, чтобы поддержать организаторов, сколько выпустить пар — провоцировать полицию и выставить себя «жертвой режима». Тогда и начинается откровенно агрессивное поведение, сопровождающееся насилием.

«Такое поведение — анархия. Нет ничего страшнее анархии», — отметил Штомпель.

Полиция, которая 27 июля следила за правопорядком, указал эксперт, действовала строго по приказу руководства, в соответствии с законом. Пресекались любые попытки развития конфликта. При этом полицейские подвергали опасности свои жизни и здоровье, чтобы толпа не вышла за рамки закона, не пострадала чужая собственность.

«Сотрудники полиции из-за таких митингующих получают травмы, серьезные увечья. На митинге отравились от перцового баллончика», — добавил журналист.

Он обратил внимание на то, что митинг скандальной оппозиции повлиял на жизнь москвичей, часть из которых не могла попасть домой из-за перекрытых дорог. Полиция неоднократно призывала участников акции разойтись, однако протестующие стояли на своем. В итоге Росгвардия приступила к зачисткам территорий, действуя при этом максимально мягко.

«Если люди не понимают, начинают вести себя провокационно, то это прямое нарушение порядка. После этого сотрудники полиции обязаны зачистить поле, убрать зачинщиков», — объяснил Штомпель.

Эксперт отметил, что за нанесение увечий сотрудникам правоохранительных органов положено уголовное наказание. В целом такие акции нужно пресекать, заключил он.

Напомним, поводом для проведения незаконной акции в Москве стал отказ ряду кандидатов в регистрации на выборы в столичный парламент из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

Причиной отказа стали допущенные оппозицией нарушения во время подписной кампании. Они организовали «художественные мастерские» по рисовке подписей и попытались пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций. Протестующие несостоявшиеся кандидаты митингом на Тверской попробовали оказать давление на избирательные комиссии.

Организаторы сборища свезли провокаторов из разных регионов, «митингующие» выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко призвал дать правовую оценку действиям людей, распылявших газ в сторону полиции. Он отметил, что действия так называемых «оппозиционеров» следует трактовать как нападение на представителя власти.