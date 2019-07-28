Российская полиция при охране порядка на незаконных митингах действует мягче американской

Москва, 28 июля. Американская полиция действует намного жестче, чем российская, на несогласованных митингах, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В интервью «ПолитЭксперту» он напомнил, что в Соединенных Штатах «есть исполнительная, законодательная, судебная власть, а есть еще убивающая власть (killing authority. — Прим. ред.)».

«Вот полиция США сегодня имеет все полномочия убивающей власти. Так у них сложилось исторически», — объяснил Васильев.

По его словам, если сотрудники правоохранительных органов видят угрозу общественному порядку, то они имеют полное право делать все возможное, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность граждан. Они могут использовать и огнестрельное оружие, дубинки, слезоточивый газ, считает эксперт.

Васильев также обратил внимание на тот факт, что городская полиция подчинена местным властям.

«И в зависимости от того, какой губернатор, и работают органы правопорядка. Как правило, даже политические митинги быстро превращаются в массовые беспорядки и мародерства», — подчеркнул собеседник издания.

В субботу в столице прошел несогласованный митинг. Его организаторами выступили сторонники скандального блогера Алексея Навального, которым отказали в регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей избирателей.

Незаконное публичное мероприятие сопровождалось настоящими провокациями. Участники этого сборища бросали в полицейских бутылки, камни, мусорные ведра. Однако сотрудники правоохранительных органов на провокации не реагировали и делали все возможное, чтобы избежать погромов. По словам главы регионального МВД Олега Баранова, полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан.