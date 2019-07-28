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Российская полиция при охране порядка на незаконных митингах действует мягче американской

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Российская полиция при охране порядка на незаконных митингах действует мягче американской

Москва, 28 июля. Американская полиция действует намного жестче, чем российская, на несогласованных митингах, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В интервью «ПолитЭксперту» он напомнил, что в Соединенных Штатах «есть исполнительная, законодательная, судебная власть, а есть еще убивающая власть (killing authority. — Прим. ред.)».

«Вот полиция США сегодня имеет все полномочия убивающей власти. Так у них сложилось исторически», — объяснил Васильев.

Российская полиция при охране порядка на незаконных митингах действует мягче американской

По его словам, если сотрудники правоохранительных органов видят угрозу общественному порядку, то они имеют полное право делать все возможное, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность граждан. Они могут использовать и огнестрельное оружие, дубинки, слезоточивый газ, считает эксперт.

Васильев также обратил внимание на тот факт, что городская полиция подчинена местным властям.

«И в зависимости от того, какой губернатор, и работают органы правопорядка. Как правило, даже политические митинги быстро превращаются в массовые беспорядки и мародерства», — подчеркнул собеседник издания.

В субботу в столице прошел несогласованный митинг. Его организаторами выступили сторонники скандального блогера Алексея Навального, которым отказали в регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей избирателей. 

Незаконное публичное мероприятие сопровождалось настоящими провокациями. Участники этого сборища бросали в полицейских бутылки, камни, мусорные ведра. Однако сотрудники правоохранительных органов на провокации не реагировали и делали все возможное, чтобы избежать погромов. По словам главы регионального МВД Олега Баранова, полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан.

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