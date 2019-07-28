Жестокость Соболь может нанести психические травмы ее пятилетней дочери

Москва, 28 июля. Юрист «ФБК» Любовь Соболь избила свою пятилетнюю дочь после завершения несанкционированного митинга в Москве. В этот же вечер из квартиры Соболь доносились крики и детский плач.

Судя по всему, у юриста «ФБК» произошел нервный срыв, который стал результатом ее провальной предвыборной кампании в Мосгордуму. Московская городская избирательная комиссия отказала Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за большого количества брака в подписных листах. Соболь не смогла смириться с поражением, после чего устроила скандал на заседании избирательной комиссии, а также попыталась захватить туалет в здании Мосизбиркома.

По данным Nation News, после несанкционированного митинга Соболь вернулась домой в истеричном состоянии. Юрист «ФБК» выплеснула всю злость на свою пятилетнюю дочь. Соседи слышали, как из ее квартиры доносились крики, детский плач и звуки ударов.

По словам детского психолога Светланы Клюваевой, неконтролируемые вспышки гнева и насилие над ребенком со стороны родителей деформирует его психику. При этом взрослый человек, у которого наблюдается неконтролируемая эмоциональная агрессия, должен немедленно обратиться к врачу.

«Жестокое отношение физическая агрессия, эмоциональная агрессия — конечно, это влияет на ребенка. Если он живет в постоянной угрозе собственной целостности, то не сможет вырасти психически здоровым человеком… Что делать родителям? Родителям, конечно, нужно следить за собой, отслеживать свои реакции, обращаться за помощью к специалистам, если они понимают, что не могут с собой совладать», — пояснила Клюваева.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Соболь поднимает руку на своего ребенка. Ранее ее соседи рассказывали, что подобные случаи происходят довольно часто, передает Newinform.

Напомним, Соболь и другим «независимым кандидатам» из команды одиозного блогера Алексея Навального отказали в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа послужило большое количество брака в подписных листах. В подписных листах в поддержку Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%.

При этом все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, в конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».