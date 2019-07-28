Зеленский обратился к предстоятелям церквей на Украине с просьбой наладить диалог

Киев, 28 июля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей в стране к налаживанию диалога. Соответствующий пост глава украинского государства опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Президент Украины поздравил всех с Днем крещения Руси. Зеленский назвал эту историческую дату «мощным стимулом к объединению древнего государства, его укреплению и развитию».

«Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве наша сила и наше будущее!» — написал украинский президент.

Отметим, в настоящее время на Украине действует лишь одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата. Однако киевская власть после госпереворота в 2014 году начала активно продвигать идею создания поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. Инициатором создания «новой церкви» на Украине выступил экс-президент страны Петр Порошенко. Каноническая православная церковь и поместные церкви отказались от участия в «объединительном соборе» ввиду незаконности этого мероприятия. 15 декабря был избран глава «автокефальной церкви».

«Новая церковь» на Украине получила от Константинополя томос, однако он не предусматривает полной независимости церкви. В РПЦ такую «автокефалию» не признают и называют «пустышкой».