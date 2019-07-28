Агрессивная оппозиция рассчитывала устроить «кровавую баню» на Тверской

Москва, 28 июля. Провокации, подобные той, что устроила оппозиция в Москве 27 июля, необходимо жестко пресекать, заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

В столице накануне прошел незаконный митинг, который устроили экс-кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму из-за большого количества фальсификата в сданных ими подписях. Организаторы этого сборища свезли провокаторов из разных регионов страны, что подтверждается данными ГУ МВД по Москве — свыше двух третей задержанных провокаторов не имеют регистрации в столице.

Митинг получился далеко не мирным — участники всячески провоцировали полицию, бросали в стражей порядка куски асфальта, бутылки, использовали перцовые баллоны. Сторонники оппозиционера Дмитрия Гудкова и вовсе принесли с собой взрывпакеты, из-за детонации которых несколько человек получили серьезные телесные повреждения.

При всем при этом сотрудники правоохранительных органов не реагировали на провокации, действовали крайне мягко. Задержаны были только самые агрессивные. Под контроль акцию взяло ГУ МВД России, о чем сообщил ее глава Олег Баранов.

Депутат Госдумы Федоров уверен, что митинг от начала и до конца был спланирован. Он обратил внимание, что для перемещения людей из разных регионов страны в Москву требуется большая сумма, которую, судя по всему, перевели из-за рубежа.

«Очевидно, что имеется зарубежная организация. Деятельность ее направлена против РФ и народа. Она за большие деньги наняла людей, готовых нарушать закон», — цитирует его iReactor.

Федоров подчеркнул, что стражи порядка должны жестко пресекать подобные провокации, поскольку оппозиция ради своих целей пойдет по головам, а акции будут иметь более страшные последствия.

«Взяты были те, кто имеет криминальные наклонности, как минимум. Хорошо, что полиция их остановила, иначе это могло перерасти в кровавую баню», — заключил он.

Напомним, представителей оппозиции сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений.

Недовольные решением решением Мосгоризбиркома оппозиционеры сознательно нарушают закон, организовывая на улицах российских городов незаконные митинги и призывая к беспорядкам. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий.