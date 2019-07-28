Полиция Москвы готова пресечь попытки оппозиции устроить незаконную акцию на Арбате

На Арбате стоит усиленный наряд полиции и автозаки, чтобы вовремя пресечь все новые провокации оппозиции, которая вчера подбивала выйти на очередную незаконную акцию. По сообщениям в соцсетях, сейчас на Арбат направилась небольшая группа людей.

Вчера оппозиционеры вывели людей на несогласованный митинг в центре Москвы, невзирая на предупреждение властей об опасности такого мероприятия и намерении применить против угрожающих общественной безопасности провокаторов специальные средства.

Толпа несколько часов ходила по улицам и устраивала беспорядки, некоторые провоцировали полицейских на подавление агрессии митингующих. После чего полиция взяла участников в кольцо на Трубной площади и митинг закончился. По данным МВД, задержали более тысячи человек, причем 600 из них — не москвичи, а гастролеры из дальних регионов.

Организаторы — несостоявшиеся из-за фальшивых подписей кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов — были задержаны вчера, а Дмитрий Гудков — сегодня. Но отдельные зачинщики призывали людей выйти на Арбат в воскресенье. Это необходимо, чтобы у несистемных оппозиционеров был шанс продолжить давить на Мосгоризбирком и пролезть в избирательные списки в обход закона о подписях.

Отметим, что незаконный митинг в центре столицы сопровождался провокациями: провокаторы кидали в сотрудников полиции камни и бутылки. Тем не менее правоохранительные органы успешно пресекали противоправные действия. Глава регионального МВД Олег Баранов заявил, что для обеспечения безопасности жителей и гостей города были предприняты все необходимые меры.