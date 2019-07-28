Депутат Госдумы обвинил либеральные СМИ в предвзятом освещении митингов в Москве

Москва, 28 июля. Либеральные СМИ нарушают основные стандарты журналистики при освещении несанкционированных митингов в Москве. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

27 июля в Москве состоялся незаконный митинг, организованный «независимыми кандидатами» из команды одиозного блогера Алексея Навального. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до начала незаконной акции протеста. При этом в течение недели они активно призывали своих сторонников принять участие в несогласованной акции, рассчитывая на массовые беспорядки и противостояние с полицией.

Начало незаконного митинга было запланировано на 14.00, однако сторонники Навального начали собираться у здания московской мэрии за два часа до его начала. Сотрудники полиции были вынуждены начать задержание участников несанкционированной акции протеста, чтобы не допустить провокаций и беспорядков. При этом участники митинга намеренно провоцировали и оказывали сопротивление стражам правопорядка, чтобы добиться «красивой картинки» для либеральных СМИ.

Позднее в некоторых СМИ начали появляться короткие видеоролики, на кадрах которых запечатлены моменты задержания участников митинга. В либеральных СМИ эти кадры использовались, чтобы продемонстрировать «несправедливость» по отношению к оппозиции и «жестокостью силовиков», передает Newinform.

«Отвратительные кадры провокации сотрудников полиции... Вы прекрасно знаете, как к таким провокациям и поступкам относятся в той же Европе или Америке, поэтому хочется поаплодировать выдержке наших офицеров, поблагодарить их за службу, за то, что они, несмотря ни на что сохраняют спокойствие и порядок в нашей стране», — отметил Боярский.

Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы устроили накануне в центре Москвы очередную несанкционированную акцию. Поводом для проведения незаконного митинга стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Сергея Митрохина, Любовь Соболь и других так называемых «независимых кандидатов» из команды Алексея Навального. В их подписных листах было обнаружено большое количество поддельных подписей. Оппозиционеры не смогли смириться со своим поражением, поэтому решили провести несанкционированную акцию протеста, надеясь, что она перерастет в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Однако грамотные и сдержанные действия полиции в ходе незаконного митинга позволили не допустить массовых беспорядков, в результате чего план оппозиции в очередной раз провалился.