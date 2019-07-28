МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева в Крым на День ВМФ

Киев, 28 июля. МИД Украины выразил очередной протест в связи с визитом в Крым российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом заявили в пресс-службе иностранного внешнеполитического ведомства.

Глава российского правительства в воскресенье приехал в Севастополь для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Цинична цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России», — говорится в сообщении украинского министерства.

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з головою Уряду РФ Д.Медведєвим до тимчасово окупованих Росією АР #Крим і м. #Севастополь, який розпочався 28 липня 2019 року.



➡️: https://t.co/YIQ4gVjAVS pic.twitter.com/qDmQ7GmpEq — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) 28 июля 2019 г.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году в результате народного референдума, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Севастополь стал городом федерального значения. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Кроме того, Киев призывает западные страны поддержать его позицию, в связи с чем против России были введены санкции.

При этом иностранные политики и общественные деятели, уже посетившие полуостров, отметили значимые изменения, которые произошли с Крымом за пять лет, в частности благодаря работе президента РФ. Так, журналист издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж обратил внимание на результаты статистических опросов, которые показывают положительное отношение граждан по всему миру к воссоединению Крыма с Россией.