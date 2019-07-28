Навальный обманом покинул камеру, чтобы обсудить с кураторами провал незаконного митинга

Алексей Навальный хитростью покинул полицейский спецприемник под предлогом разразившейся аллергии. Источник, приближенный к окружению руководителя ФБК, считает, что блогер отправился на встречу с кураторами для координации результатов провального нелегального митинга на Тверской и получения новых инструкций.

Навальный, отбывавший административный арест в полицейском спецприемнике, пожаловался на проблемы со здоровьем. В итоге блогера с подозрением на сильную аллергическую реакцию госпитализировали утром 28 июля в клиническую больницу Москвы №64. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Позднее журналистам в медицинском учреждении подтвердили, что руководитель так называемого ФБК доставлен для оказания врачебной помощи и размещен в терапевтическом отделении. Однако медики отказались уточнять диагноз.

Источник, приближенный к окружению Навального, рассказал, что блогер воспользовался хитростью, чтобы встретиться со своими кураторами.

«Отбывание административного наказания регламентировано в ФЗ №67 от 2013 года. В нем вполне конкретно прописаны права арестованных, которые полицейские должны соблюдать. Право на охрану здоровья и получение первой, а также медицинской помощи — прописано «черным по белому» в статье 7», — отметил респондент.

По словам собеседника, правоохранительные органы неоднократно сталкивались с проблемами в тех случаях, если арестованному вовремя не оказывалась помощь. Адвокаты, потерпевшие и недовольные родственники при любом удобном случае засыпают жалобами и обвинениями вышестоящие инстанции. Поэтому руководство ИВС и спецприемников бдит за заключенными, остро реагируя, если чьи-то права на охрану здоровья нарушаются. В лучшем случае надзирающим сотрудникам грозит выговор и дисциплинарное взыскание, в худшем — уголовное наказание.

«Упаси боже, если в камере с арестованным что-то случится. От проверок, штрафов и увольнений будет не отделаться. Навальный об этом хорошо знает, а потому специально пожаловался на острую аллергию, чтобы на короткое время покинуть спецприемник. Использовал ли он специальные аллергены, не известно. Но сделал он это для того, чтобы встретиться со своими кураторами, обговорить результаты митинга, а также получить новые указания», — подытожил собеседник.

Отметим, что версия о встрече с «руководством» имеет право на существование, так как известно, что Алексей Навальный сотрудничает со многими олигархами, сбежавшими за рубеж. СМИ неоднократно писали, что блогер работает с уголовником Михаилом Ходорковским, Михаилом Фридманом и другими миллиардерами. За вознаграждение руководитель ФБК публикует фейковый компромат на российских чиновников и бизнесменов, помогая своим спонсорам теснить конкурентов. Кроме того, СМИ обвиняют Навального в работе на западные структуры и намеренных попытках дестабилизации ситуации в стране, постоянно вспоминая о его обучении в «кузнице цветных революционеров» — Йельском университете.

Напомним, 27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку «независимых оппозиционеров», которых Мосгоризбирком законно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты для выборов в столичный парламент из-за поддельных и недействительных подписей. Протеже блогера Навального — Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков — не согласились с позицией МГИК и призвали людей выходить на улицы. Акция была не согласована с властями Москвы. Так называемые оппозиционеры не смогли добиться своих целей и опротестовать решения столичного избиркома при помощи провокаций и массовых беспорядков. Всех нарушителей задержали правоохранительные органы.