«Недокандидата» Гудкова снова задержали за призывы к участию в незаконной акции

Москва, 29 июля. Полиция снова задержала лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова на выходе из магазина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты в ОВД», — написал он.

Отметим, Гудкова задержали уже во второй раз. Вчера сотрудники полиции доставили его в ОВД «Коптево» за экстремистские призывы к беспорядкам в столице.

Лидера «Партии перемен» не зарегистрировали в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму из-за большого количества поддельных подписей. Гудков подал жалобу на решение окружной избирательной комиссии, однако Мосгоризбирком ее не удовлетворил.

Оппозиция провела незаконный митинг в Москве. Соратники скандального блогера Алексея Навального активно призывали горожан к беспорядкам и погромам. На незаконном публичном мероприятии участники провоцировали сотрудников правоохранительных органов и росгвардецев, кидали в них бутылки и камни. Однако полицейские делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан, и действовали максимально профессионально, не отвечая на провокации скандалистов. Примечательно, что свыше 600 задержанных участников незаконного митинга в Москве оказались приезжими.

Ранее сообщалось, что следователи пришли с обысками к Гудкову, его вызвали на допрос в СК как организатора незаконных акций в Москве.