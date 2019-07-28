Свыше 600 задержанных участников незаконного митинга в Москве оказались приезжими

Москва, 28 июля. Более 600 задержанных во время субботней несанкционированной акции не являются жителями Москвы. Об этом проинформировали в МВД по столице.

В ведомстве подчеркивают, что к настоящему моменту полиция завершила разбирательства с задержанными участниками несанкционированного митинга, составлены все необходимые документы.

«В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы», — говорится в заявлении МВД по Москве.

Напомним, 27 июля в столице прошел несанкционированный митинг, инициаторами которого выступили так называемые «несистемные» оппозиционеры. Их не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей избирателей.

Организаторы незаконного публичного мероприятия заявляли, что митинг якобы является мирным. Однако на самом деле все обстояло иначе. Участники сборища не только провоцировали правоохранителей и росгвардейцев, но и кидали в них бутылки, камни и даже мусорные баки. Полицейские действовали максимально корректно и профессионально. Они предпринимали все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан.

Генерал-майор ФСБ Юрий Сапунов подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов удалось вовремя пресечь провокационные действия участников незаконного митинга оппозиции в столице. По его словам, необходимо найти тех, кто занимался откровенными провокациями на несанкционированном публичном мероприятии.