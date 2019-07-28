Израиль и США испытали на Аляске новейшую систему ПРО «Хец-3»

Иерусалим, 28 июля. Израильские и американские военнослужащие удачно протестировали на Аляске комплекс противоракетной обороны «Хец-3» на перехват целей за пределами земной атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

В военном ведомстве заявили, что летные испытания показали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей. Уточняется, что тесты проводились на Аляске для того, чтобы проверить возможности, которые нельзя испытать в Израиле.

Премьер-министр республики Биньямин Нетаньяху обратил внимание на то, что успех испытаний «превзошел то, что можно представить», пишут «Известия».

По его словам, «Хец-3» успешно перехватил баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах и скоростях, которых «мы прежде не могли видеть». При этом он назвал идеальным исполнение летных испытаний.

В пресс-релизе министерства отмечается, что испытания проводились в течение последних нескольких недель и состояли из трех «прорывных секретных» фаз. В стрельбах участвовал также американский радар AN-TPY 2, доказавший взаимозаменяемость систем вооружения соратников.

«Хец-3» создается Вашингтоном и Иерусалимом для усиления «верхнего эшелона» израильской ПРО, которая должна, по словам разработчиков, эффективно противостоять любым угрозам.